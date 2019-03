Un deuxième blanchissage de suite pour Fleury

Marc-André Fleury a réalisé un deuxième blanchissage consécutif, dimanche, à Vegas, où les Golden Knights ont facilement vaincu les Canucks de Vancouver 3 à 0.

Le Québécois avait blanchi les Ducks, vendredi. Dans l’affrontement du jour, Fleury a reçu seulement 19 tirs, tandis que son vis-à-vis, Jacob Markstrom, a fait face à 48 lancers.

Le gardien de 34 ans a ainsi signé un huitième blanchissage cette saison, ce qui représente un sommet dans le circuit Bettman. Il s’est également rapproché à deux jeux blancs de son plus haut total en carrière, un exploit réalisé en 2014-2015, alors qu’il portait les couleurs des Penguins de Pittsburgh.

Offensivement, les trois réussites des Golden Knights ont été inscrites en deuxième période. C’est Max Pacioretty qui a ouvert le bal avec son 21e filet de la présente campagne. L’ancien capitaine du Canadien de Montréal a décoché un tir frappé qui n’a laissé aucune chance à Markstrom.

Ryan Carpenter et Reilly Smith ont marqué les autres buts de la formation de Vegas.

Les Ducks renouent avec la victoire

À Anaheim, les Ducks ont signé une première victoire en six matchs en l’emportant 2 à 1 devant l’Avalanche du Colorado.

Jakob Silfverberg a été un des principaux artisans de ce gain. L’attaquant a d’abord marqué son 17e but de la saison, en début de rencontre. Il a ensuite participé au but gagnant, inscrit par Cam Fowler en avantage numérique au cours du deuxième vingt.

Derick Brassard a enfilé l’unique but de l’Avalanche.

L’attaquant québécois Kevin Roy a profité des blessures de Nick Ritchie et Derek Grant pour disputer son premier match cette saison avec les Ducks. Évoluant aux côtés de Ryan Getzlaf et Corey Perry, le joueur de Greenfield Park a décoché un tir au but.

John Gibson a alloué un but sur 26 lancers devant la cage de l’équipe locale. Pour sa part, Philipp Grubauer a cédé deux fois sur 23 tirs.