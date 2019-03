Un huitième globe de cristal pour Mikaël Kingsbury

Sans avoir à montrer son savoir-faire en piste, dimanche, au Kazakhstan, le Québécois Mikaël Kingsbury a célébré la conquête de son huitième globe de cristal en carrière au sein de la Coupe du monde de ski acrobatique.

La dernière épreuve de la saison, soit celle des duels, n’a pas eu lieu en raison du brouillard dense qui s’est installé dans le ciel de Shymbulak. La compétition a donc été remplacée par les célébrations de fin d’année.

«Les conditions étaient dangereuses aujourd’hui et je pense que la FIS a pris la bonne décision en annulant l’événement. On ne voyait absolument rien du haut de la piste», a indiqué Kingsbury dans un communiqué.

Kingsbury a terminé la campagne avec 825 points au classement général de la Fédération internationale de ski (FIS). Son plus proche rival, le Japonais Ikuma Horishima en a accumulé 517, suivi par le Français Ben Cavet avec 470. Grâce à la performance de ses athlètes, l’équipe canadienne de bosses a conclu en tête du classement de la FIS, s’emparant ainsi de la Coupe des nations.

«Je savais d’avance que je remportais le globe de cristal. Le "feeling" est toujours incroyable, c’est comme si c’était la première fois à chaque fois. Pour moi, c’est comme soulever la coupe Stanley, c’est ce qu’il y a de plus important dans le sport que nous pratiquons et c’est aussi ce qui est le plus difficile à remporter.»

«J’ai hâte de rentrer à la maison et de retrouver ma famille et mes amis afin de célébrer avec eux. Je vais prendre un peu de vacances pour me reposer de ma saison et ensuite, je vais reprendre l’entraînement, je suis toujours aussi motivé», a ajouté Kingsbury.

Du coté des dames, la Française Perrine Laffont a remporté le globe de cristal avec 780 points. Justine Dufour-Lapointe a pris le sixième rang avec 303 points, suivie par sa sœur Chloé (290).

Les skieurs de l’unifolié reviendront au pays lundi et profiteront de quelques semaines de repos avant de prendre la direction de Saint-Côme pour le Championnat Canadien senior.