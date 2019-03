Un joueur de l’Armada est décédé

L’attaquant de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Alec Reid, est mort tôt dimanche matin, a annoncé son équipe en après-midi.

Le patineur de 18 ans était aux prises avec l’épilepsie depuis plusieurs années et avait récemment été victime de crises. Il est décédé des suites de complications reliées à cette maladie.

Selon ce qu’a précisé l’organisation dans un communiqué, «Alec Reid était suivi médicalement depuis longtemps pour traiter l’épilepsie. L’Armada était en étroite communication avec son médecin. À la suite de crises récentes, il avait revu son neurologue et pour cette raison, il n’avait pas disputé de rencontre depuis le 19 février».

«Nous sommes sous le choc et dévastés par cette tragédie. Alec faisait partie de la famille de l’Armada et l’organisation entière est en deuil. L’ensemble des joueurs, le personnel hockey, d’entraînement et administratif s’unissent pour offrir leurs plus sincères condoléances aux membres de sa famille ainsi qu’à ses amis», a déclaré le président de l’équipe, Mario Marois.

Ancien porte-couleurs des Grenadiers de Châteauguay dans la Ligue de midget AAA, Reid a été un choix de septième tour des Tigres de Victoriaville au repêchage 2017 de la LHJMQ. Ceux-ci l’ont refilé aux Voltigeurs de Drummondville l’été dernier.

L’ailier a récolté deux buts et trois mentions d’aide en 26 parties avec l’équipe drummondvilloise, qui l’a échangé à l’Armada au début 2019. Dans les Basses-Laurentides, il a été blanchi en 11 sorties.