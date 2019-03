Voici votre prochaine destination voyage selon votre signe astrologique

Nul besoin de jouer à pile ou face pour déterminer votre prochaine destination voyage : il suffit de laisser les astres et votre personnalité décider pour vous.

Vous êtes en manque d'inspiration pour votre prochaine aventure? Nous avons réponses à toutes vos questions.

Voici quelle endroit choisir pour votre prochaine aventure selon votre signe astrologique:

Bélier

Destination : Le Temple Tikal, le site Maya le plus célèbre du nord du Guatemala.

Les béliers sont des gens indépendants et énergiques qui refusent de passer leurs précieuses journées de vacances au bord d’une piscine dans un Club Med.

Ils préfèrent de loin les endroits qui les poussent à être constamment en mouvement, en chemin vers la prochaine histoire à raconter.

Capricorne

Destination : Construire des maisons à Hawaï pour Habitat for Humanity.

Des vacances mixant travail et plaisir sont un choix judicieux pour les Capricorne qui sont ambitieux et disciplinés.

Bien qu'ils puissent être réservés, les Capricornes adorent aussi passer du temps avec les gens qu'ils aiment. On pense donc à des vacances en famille, ou un voyage de bénévolat!

Verseau

Destination : Les chutes d’Iguaçu entre le Brésil et l'Argentine.

Ce signe aérien est connu pour son indépendance et sa détermination.

Les Verseau peuvent autant être du genre à retourner plusieurs fois dans une destination qu’ils aiment et connaissent, qu’à partir à la découverte d'une merveille naturelle hors des sentiers battus.

Poissons

Destination : Retraite de méditation en Inde.

Le désir d'évasion des Poissons rend les vacances anuelles obligatoires. Ce signe d'eau changeant est de nature rêveur et s’épanouit dans de belles destinations situées loin de la civilisation.

Ils ont besoin d’une destination qui possède autant des merveilles naturelles que des activités culturelles pour qu’ils ne s’ennuient pas.

Taureau

Destination : Une croisière dans les Bahamas.

Bien que les Taureau sont connus pour leur chaleur et leur amour pour les autres, ils aiment aussi se faire plaisir, et il n’y a pas de meilleur moment pour le faire que durant les vacances.

Pour être heureux, les Taureau n’ont besoin que d’une chambre luxueuse dans une destination reposante.

Gémeaux

Destination : Le tour des îles en Croatie.

Les signes d'air s’adaptent facilement à toutes les situations, mais ils s’ennuient aussi rapidement lorsqu’ils ne sont pas stimulés.

C’est pourquoi les grandes villes pleines de nouvelles expériences ou des voyages avec des destinations multiples sont parfaites pour les voyageurs Gémeaux.

Cancer

Destination : Une villa italienne sur le bord de l’eau avec la famille ou les amis.

Les vacances en famille ou les escapades avec des amis proches peuvent être l’idéal pour les Cancer qui pourront en profiter pour s’occuper de tout le monde.

Si aucune rencontre familiale n’est possible, ils seront très heureux dans un bed and breakfast convivial situé dans un petit village.

Lion

Destination : Fêter dans les plus beaux endroits d’Ibiza.

Les Lion sont connus pour leur énergie ardente et leur affinité pour tout ce qui est dramatique. Ils veulent donc faire partie de la plus grande fête, la plage la plus populaire, le meilleur resto et, idéalement, en tant que centre de l'attention.

En ce qui concerne le choix d’un lieu de vacances, il faut penser à des voyages qui auront fière allure sur Instagram et qui feront envier tout le monde.

Vierge

Destination : Des balades à vélo à travers les Pays-Bas.

Les Vierge adorent avoir un itinéraire détaillé et ont tendance à planifier tous leurs arrêts à l’avance.

L’important, c’est de tirer profit de leur côté perfectionniste pour s’organiser autant des cours de cuisine, que des activités sportives, des visites de musées ou des promenades dans les lieux historiques.

Balance

Destination : Un chalet dans les Cotswolds en Angleterre.

Les Balance aiment la tranquillité et ont un penchant pour le charme et le romantisme. Les vacances parfaites pour une personne Balance incluent donc des itinéraires qui allient paix et variété.

Il faut donc des destinations qui ont à la fois des coins calmes, des boutiques, des restaurants et, surtout, des sites culturels comme des musées.

Scorpion

Destination : Safari de luxe de style « glamping » en Tanzanie.

La nature intense du Scorpion signifie que pour vraiment se détendre, ils devront se débrancher pour recharger.

Mais puisque les chances sont grandes qu'ils ne veulent pas se départir de tous leur biens, il suffit d’associer nature avec la modernité.

Sagittaire

Destination : Les fjords de l’Islande.

Les Sagittaire sont des gens qui ont soif d'aventure et qui n'ont pas peur de partir seuls et d'explorer un endroit.

Ils n'ont donc aucun problème à s’éloigner des endroits touristiques et de partir à la recherche d'une destination moins connue, qui reste cachée et intacte.

