146 000$ qui favorisent la mobilité

Jusqu’à aujourd’hui, au moyen de ses deux événements-bénéfices dont le second est le tournoi de golf annuel, la Fondation Mobilis, issue de la Corporation du même nom, a recueilli plus de 1,5 million de dollars. Une somme destinée à aider des personnes, des familles et des organismes éprouvant différents besoins liés à la mobilité.