20 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Keith Flint de Prodigy

Le décès du chanteur et bête de scène de Prodigy Keith Flint a ébranlé les fans du groupe et la communauté musicale britannique.

Même si on associe beaucoup le groupe au techno des années 90, Prodigy était toujours actif. Une tournée était même prévue pour les États-Unis en mai prochain. La mort de Keith Flint en a même surpris plus d’un.

Voici donc 20 faits pour en savoir plus sur le coloré performeur.

La première performance de Prodigy remonte à 1990 dans un club londonien nommé The Labyrinth.

Keith et son acolyte de Prodigy Liam Howlett se sont rencontré dans un rave à la fin des années 80.

Au départ, Keith avait proposé ses services comme danseur dans Prodigy. Il croyait que Liam Howlett pouvait assurer la partie vocale en plus d’écrire toute la musique. Ce n’est qu’en 1997 avec la pièce Firestarter que Flint sera propulsé à l’avant-scène comme chanteur principal.

Les paroles de Firestarter sont d’ailleurs ses préférées de tout le répertoire de Prodigy.

Le tout premier single du groupe est What Evil Lurks paru en 1992. Il n’existerait que 7000 exemplaires de cet EP.

Charly est la première pièce de Prodigy à figurer dans les palmarès.

L’album The Day Is My Enemy paru en 2015 avait détrôné Ed Sheeran et Sam Smith au sommet des palmarès. Et ce, même si les critiques avaient été mitigés.

Prodigy a obtenu le record Guiness pour l’album Dance s’étant vendu le plus rapidement. On parle bien sûr de The Fat of the Land, sorti en 1997. Seulement en Angleterre, l’album a trouvé 317 000 preneurs la première semaine de sa mise en marché. Et 200 000 aux États pour la même période.

The Fat of the Land s’est d’ailleurs retrouvé numéro 1 au palmarès de 20 pays dès sa sortie.

Comme si un record n’était pas suffisant, Keith Flint et sa bande se sont aussi mérité un Guiness du groupe dance ayant enchaîné le plus de hits. On parle ici 10 succès sur les palmarès.

Le 1er mars dernier, le groupe de Keith Flint faisait paraître une nouveauté: We live forever, remixé par Teddy Killerz.

Une entreprise a tenté de s’accaparer le look caractéristique de Keith Flint pour une campagne publicitaire de la marque de boisson gazeuse Lucozade. Prodigy a vite fait de dénoncer le stratagème douteux de l’entreprise. Mais les concepteurs de la pub voulaient surtout parodier l’image du chanteur.

Prodigy n’a pas seulement collaboré avec des artistes techno. Keith Flint et sa bande ont travaillé avec Rage Against The Machine, Sepultura... et David Bowie!

Leur musique s’est retrouvé dans de nombreuses trames sonores de film à succès comme A Life Less Ordinary, Matrix, Jackal, Hackers I et II, Spawn, pour ne nommer que ceux-là.

En 1996, Keith Flint a fait de vilaines blagues à propos de la chanteuse Bjork. Il n’en fallait pas plus pour son conjoint d’alors, le chanteur Goldie, arbore un t-shirt à l’effigie du chanteur de Prodigy sur lequel on pouvait lire C**T FACE. Keith s’est finalement rétracté et s’est même excuser pour sa mauvaise blague.

En 2003, Keith a lancé un nouveau projet musical du nom de Flint.

Il possédait sa propre équipe de course de moto, le Team Traction Control.

Sur l’album de Prodigy, Always Outnumbered, Never Outgunned (2003), Keith Flint ne chante aucune chanson. Mais il apparaît dans les clips de la chanson Hotride.

Keith Flint était aussi propriétaire d’un pub à Essex en Angleterre.

En janvier 2016, le chanteur a été la cible de menaces du groupe Anonymous . La raison? Le chanteur de Prodigy s'adonnait à la chasse au renard, pourtant bannie en Angleterre depuis 2005. Sur Youtube, Anonymous avait accusé Flint de cruauté envers les animaux. Le tout avec quelques insultes en prime : «Vous êtes un traître, un merdeux [traduction libre de «traitorous fuckwit»]. (...) Nous ne vous menaçons pas, même si nous savons où vous habitez. LOL!»