42 choses que seuls les joueurs d’impro peuvent comprendre

Quelqu’un quelque part a décidé que c’était une bonne idée de décréter une Journée mondiale de l’impro le 2 mars.

La ligue VIE - Impro éclatée pousse le concept plus loin en créant même une semaine complète consacrée à l’impro du 3 au 8 mars.

L’équipe du Sac de Chips compte en ses rangs quelques fous fous ayant déjà arboré un pantalon de jogging pour aller faire des sketchs sur scène.

Il était donc normal pour nous de s’adresser à toi, cher joueur d’impro.

Voici d’une façon claire et impartiale nos observations sur cet univers improvisé.

1. Il est normal pour toi d’aller faire un tournoi d’impro en région. Brosser tous les soirs et embarquer dans une impro mixte à 8h45 du matin quand t’as pas vraiment dormi.

2. T’as déjà blâmé la famille d’un joueur de l’équipe adverse pour avoir perdu une impro.

3. T’as déjà débriefé après un match d’impro pendant 4 heures.

4. T’as accumulé 7 ou 8 chandails d’impro dans ta carrière et t’as environ 28 t-shirts de ligue.

5. Tu t’es tapé des camps d’impro beaucoup trop longs pour rien et t’as pas été choisi.

6. Tu parles depuis 1997 de ton impro que t’as faite avec Réal Bossé quand il était venu à ton école secondaire pour donner des ateliers.

7. T’as déjà changé d’accent avec le même personnage dans une seule impro de 3 minutes.

8. T’as déjà demandé un recomptage en tournoi.

9. T’es déjà allé demander une explication à l’arbitre juste parce que t’avais pensé à un gag.

10. T’as fait ton cégep en Sciences humaines en 3 ans pas de math juste pour faire partie de l’équipe d’impro plus longtemps. Ok, c’était peut-être en Arts et lettres aussi.

11. Quand tu vois un numéro d’humour, tu trouves souvent que t’as déjà fait des impros plus drôles que ça.

12. T’as déjà été frustré dans une mixte parce que t’as pas réussi à placer un mot.

13. T’as sûrement quelqu’un dans ton réseau d’amis qui coache au secondaire. Même à 39 ans.

14. Tu t’es tapé des exercices d’atelier vraiment plates pour absolument rien.

15. T’as déjà dit que ton style de jeu était plus théâtral parce que tu avais perdu contre un puncheux.

16. Tu es déjà allé en France et tu as dû faire le fameux exercice de la course au ralenti avant un match.

17. T’as déjà croisé un arbitre qui essayait d’imiter Yvan Ponton.

18. T’as déjà repensé à une impro que t’avais faite en la réimaginant au complet.

19. T’as déjà refait une impro comparée que t’avais déjà faite, mais devant un autre public.

20. T’as déjà soupçonné l’autre équipe de s’être servie d’une impro qu’ils avaient déjà faite.

21. T’as déjà acheté des espadrilles qui matchaient avec les couleurs de ton équipe.

22. T’as déjà fait un cri d’équipe que tu trouvais malaisant.

23. T’as déjà embrassé quelqu’un dans une impro juste pour avoir un point.

24. T’as déjà été fâché contre un autre joueur qui était meilleur que toi.

25. T’as déjà pensé à une catégorie qui n’existait pas en souhaitant qu’elle finisse par porter ton nom.

26. Il y a un trophée qui porte ton nom dans une ligue, mais ce n’est pas pour une bonne raison.

27. T’as déjà demandé à tes coéquipiers c’était qui Nietzsche parce que l’arbitre voulait ploguer qu’il avait de la culture dans ses catégories «à la manière de...»

28. T’as déjà dit «Bon match» à quelqu’un même si tu ne le pensais pas du tout.

29. T’as déjà détesté un cégep juste parce que son équipe avait battu la tienne en tournoi.

30. T’as déjà fait une impro concept que PERSONNE n’a compris.

31. T’as déjà utilisé le prénom d’un ami dans le public pour le faire rire.

32. Tu t’es déjà fait dire «PLUS FORT»!

33. T’as déjà joué un match d’impro où les joueurs étaient plus nombreux que les gens dans la salle.

34. T’as déjà fait un match d’impro thématique qui servait une oeuvre caritative.

35. T’as déjà dormi sur un plancher d’école.

36. T’as déjà eu quelqu’un dans ton équipe qui ne voulait faire jamais d’impro.

37. Ta famille t’a déjà demandé de faire de l’impro dans une soirée du temps des Fêtes.

38. T’as déjà été voir de l’impro sept soirs dans une semaine.

39. Ton fil de nouvelles Facebook ne contient que des événements d’impro.

40. Ta photo de profil Facebook c’est ta photo de ligue.

41. T’as déjà fucké une impro parce que t’avais pas compris le caucus.

42. T’as déjà boudé ton équipe parce ton idée en caucus n’a pas été retenue.