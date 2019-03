Carey Price aux prises avec un virus

Le gardien du Canadien de Montréal s'est absenté de l'entraînement, lundi, à la veille du match face aux Kings de Los Angeles, en raison d'un virus.

Pour le moment, il est impossible de savoir s'il sera en mesure d'affronter les Kings mardi soir.

Price a pris part aux 14 derniers matchs du Tricolore. Il a obtenu 13 départs, mais il est venu en relève à Antti Niemi le 17 février, contre les Panthers de la Floride, lorsqu'il devait être en congé.

Lors de ces 14 rencontres, il a montré un dossier de 7-6-1 et un taux d'efficacité de ,919.

En attaque, l'entraîneur-chef Claude Julien a interchangé Jonathan Drouin et Paul Byron. Ainsi, Drouin se retrouvait aux côtés des Finlandais Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia, tandis que Byron s'entraînait avec Max Domi et Andrew Shaw.

Après les Kings mardi, le Tricolore affrontera les Sharks à San Jose, jeudi, puis les Ducks à Anaheim, vendredi.