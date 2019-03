«Cerebrum»: Claude Legault devient psychiatre

Claude Legault sera la grande vedette de «Cerebrum», la nouvelle série de Richard Blaimert («Hubert et Fanny», «Nouvelle adresse»). Il prêtera ses traits à un psychiatre dans ce drame psychologique à suspense attendu vers la fin de l’été sur Tou.tv Extra.

Déclinée en 10 épisodes, l’œuvre s’articulera autour d’Henri Lacombe (Legault), professionnel de la santé dévoué, mais confronté à la mystérieuse disparition de sa femme, Anne (Evelyne de la Chenelière). Incapable d’abandonner ses patients à leur sort et de mettre de côté son nouveau titre de directeur de son hôpital, il continuera de travailler malgré la tourmente familiale et une enquête policière.

«Il gère des émotions et, en même temps, il faudra qu’il gère les siennes, confie son interprète. Ce n’est pas un colérique. C’est un amoureux, quelqu’un de tendre, d’excessivement empathique. C’est une bonne personne.»

Faire ses devoirs

À quelques jours du début du tournage prévu le 11 mars, Claude Legault a déjà amorcé son travail. Après avoir rencontré des policiers en chair et en os pour «19-2», il passera bientôt du temps avec une vraie psychiatre.

«J’ai deux ou trois rencontres, j’écoute ¨In Treatment¨ [une série de HBO, NDLR], je lis sur les termes qu’il y a dans tout ça et je pose des questions à Richard (Blaimert). Pour le reste, je l’intériorise», détaille-t-il.

«Techniquement, je veux avoir les bons gestes, la bonne posture, le bon langage. Comment aborder les patients : est-ce que je les touche ou je ne les touche pas? C’est tout ça que j’ai besoin de savoir», continue Claude Legault.

Conforme à la réalité

Qualifié par l’auteur de sa série «la plus exigeante», «Cerebrum» est un projet né il y a environ trois ans, et a donné le vertige à Richard Blaimert. La raison? L’ampleur du sujet qu’est la maladie mentale. On y abordera la bipolarité, la schizophrénie, les TOC (troubles obsessionnels compulsifs), mais aussi des troubles moins connus.

Avec cette nouvelle proposition, l’auteur souhaite être respectueux et sensible à ce que les patients des hôpitaux vivent, sans pour autant être déprimant. Il a donc mené d’intenses recherches et fait appel à plusieurs reprises à Marie-Ève Cotton, médecin psychiatre. Par souci de réalisme concernant son enquête, il s’est également tourné vers Roberto Bergeron, policier de la Sûreté du Québec à la retraite. Son intrigue se veut donc bien ancrée dans la réalité d’aujourd’hui.

«Cerebrum» marquera la première collaboration entre Claude Legault et Richard Blaimert, aussi créateur de «Les hauts et les bas de Sophie Paquin» et «Cover Girl». Le scénariste partagera la réalisation avec le cinéaste Guy Édoin («Marécages», «Ville-Marie», «Malek»).

La distribution – qui compte une cinquantaine de rôles dits principaux – sera également composée de Marianne Verville, Henri Picard, Christine Beaulieu, Gabriel Sabourin, Ludivine Reding et Henri Chassé. Ce dernier est un habitué des univers créés par Richard Blaimert, ayant notamment joué dans «Hubert et Fanny», «Nouvelle adresse», «Un monde à part» et «Le monde de Charlotte».