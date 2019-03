C’est quoi le véritable amour?

J’ai apprécié la lettre de celui qui tentait ce matin dans votre Courrier de prouver que le véritable amour existait encore, et que la façon moderne de voir le couple comme une entité jetable pour en trouver une nouvelle plus appétissante était fausse. Même moi qui ai 56 ans de vie commune au compteur, je suis d’accord avec lui. Pour paraphraser un ami avec qui nous visitions le Mexique, je dirais : « Il y a plusieurs églises à Mexico City, mais il n’y a qu’une seule cathédrale ». Le couple, c’est en somme la cathédrale. Bien sûr que dans mon temps, il n’y avait pas beaucoup d’hommes et de femmes qui étaient fidèles, mais on revenait quand même tous à la maison.

Anonyme

Je ne sais pas si vous l’avez fait volontairement, mais ce que vous décrivez était le propre d’une époque où, le divorce étant interdit, on restait ensemble par obligation, pour le meilleur et pour le pire. Alors que ce que ce monsieur décrivait de ses relations était basé sur la saine volonté de rester avec l’autre dans l’honnêteté d’une démarche d’amour.