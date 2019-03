Le Pharmachien victime de menaces

Le Pharmachien dit être victime de menaces, d’attaques et de tentatives d’intimidation à la suite d’un article qu’il a publié sur son site internet.

Olivier Bernard, dit le Pharmachien, a mis un article en ligne qui fait était des connaissance scientifiques actuelles concernant la vitamine C injectable.

Le texte est intitulé Injection de vitamine C. La cause vs la réalité.

Il précise que la vitamine C, contrairement à certaines croyances, ne guérit pas le cancer et que ses effets pourraient même diminuer l’efficacité les traitements de chimiothérapie. Il explique qu’aucun expert ne s’est affiché publiquement pour appuyer ce traitement.

Olivier Bernard dit, dans un statut Facebook publié ce midi, avoir reçu des menaces de lui régler son cas et de lui faire perdre son émission de télévision. On a aussi publié l’adresse d’un de ces lieux de travail et recommandé de boycotter les livres de sa conjointe India Desjardins.

Des menaces, a-t-il précisé sur son site internet, qu’il prend très au sérieux.

Le Pharmachien émet ausssi certains doutes concernant la démarche politique de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans ce dossier.

Le député Youri Chassin a manifesté, le 27 février dernier, son intention de déposer une pétition d’une citoyenne et qui pourrait être étudiée en commission parlementaire.

Une pétition qui a pour objectif la mise sur pied d’un registre québécois de la vitamine C par perfusion afin de documenter son efficacité. Ce qui autoriserait les médecins à prescrire la vitamine C en complément de traitement. Les coûts seraient assumés par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

Le Pharmachien ne croit pas que la création d’un registre permettra d’en apprendre davantage sur le plan scientifique.