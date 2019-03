Événement cinématographique pour tous

Le 8e Festival de cinéma en famille de Québec (FCEQ) est en cours (depuis samedi dernier) jusqu’au 10 mars dans sept lieux culturels de Québec, soit aux deux succursales du Cinéma Le Clap, au Cinéma Lido à Lévis, au Musée national des beaux-arts du Québec, à l’École de cinéma et de télévision de Québec (ECTQ), au Hilton Québec ainsi qu‘à l’Impérial Bell. Le FCEQ, c’est plus de 22 pays représentés, 56 films, 19 ateliers et activités pour tous les âges. Chaque journée est animée par des magiciens, des clowns, des maquilleuses, et plusieurs autres surprises à découvrir. Voir la programmation au https://www.fceq.ca.

Avant-première

C’est ce soir, dès 17 h 30, à Expo Cité (accueil au Pavillon de la Jeunesse), que se tient la 16e Soirée avant-première du Salon de l’auto de Québec sous la présidence d’honneur de Michel Laurin (photo), président et chef de la Direction Industrielle Alliance Assurances et Services financiers. Qualifiée d’évènement automobile de l’année, la soirée permettra aux participants (près de 1 000) de visiter le 38e Salon de l’auto de Québec en exclusivité avant son ouverture officielle (prévue pour demain) tout en contribuant à une bonne cause puisque les profits seront remis à la Fondation Mobilis des concessionnaires automobiles de la grande région de Québec. La Soirée-Bénéfice Avant-Première du Salon de l’auto de Québec a permis d’amasser en 2018 plus de 145 000 $ au profit de la Fondation Mobilis, redistribués à plus de 200 organismes sociaux, familles et individus aux prises avec une difficulté liée à la mobilité.

Une ancienne du Patro

Le 44e coquetel-bénéfice du Patro de Charlesbourg se déroulera le vendredi 12 avril, dès 17 h 30, sous la présidence d’honneur d’André Watters (photo), chanteuse et productrice, mais aussi une ancienne du Patro. L’activité est une occasion de retrouvailles et de réseautage. Il s’agit de la plus importante source de financement du Patro. Depuis 43 ans maintenant, plus de 500 gens d’affaires, anciennes, anciens et amis du Patro se réunissent pour faire de cet événement un succès dans une ambiance lounge et décontractée. Le coût du billet inclut le buffet, les consommations ainsi que la participation aux différents tirages. Les cartes sont en vente dès maintenant. Différents forfaits de commandite sont également à la disposition des entreprises. Renseignements: 418 626-0161.

Grandes Distinctions Desjardins

LAURIER, fondée en 1950, entreprise familiale de troisième génération de Laurier-Station et qui rayonne dans son milieu (elle se spécialise, entre autres, dans la production d’unités scellées, la trempe, la coloration du verre ainsi que dans le façonnage) est devenu le 19 février dernier la première récipiendaire des Grandes Distinctions Desjardins 2019. Cette récompense, décernée par le Centre Desjardins entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse et la Chambre de commerce de Lévis, vise à reconnaître des entreprises qui sont membres Desjardins et qui ont su se démarquer dans leur secteur d’activité soit par la mise en place de stratégies gagnantes, d’actions innovatrices et pour leur contribution dans la communauté. Sur la photo, Louis Fournier, directeur général du Centre Desjardins Entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse, en compagnie de Caroline et Mélanie Mercier, membres de la direction de l’entreprise Laurier.

Anniversaires

Serge Fiori (photo), chanteur et compositeur (Harmonium), 67 ans... Hugo Langlois, animateur radio (Rouge FM Québec), 41 ans.... Anne-Catherine Lebeau, comédienne, 42 ans... Manon Lussier, comédienne, 52 ans... François Fillon, ex-premier ministre de la France, 65 ans... Paolo Noël, chanteur et comédien, 90 ans.

Disparus

Le 4 mars 1994. John Candy (photo), 43 ans, acteur et comédien canadien... 2017. Docteur Thomas Starzl, 90 ans, médecin américain, pionnier de la greffe du foie dans les années 1960... 2016. Michel Crète, 73 ans, président et chef de la direction de Loto-Québec de 1991 à 2002... 2016. Pat Conroy, 70 ans, écrivain américain... 2015. Ray Hatton, 83 ans, éducateur anglais, auteur, et coureur de longue distance.