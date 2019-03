La dérive du PLQ

La réalité est saisissante. Le Parti libéral du Québec est dirigé par un chef intérimaire, Pierre Arcand. Son président Antoine Atallah, sorte de cowboy qui n’a réussi qu’à faire l’unanimité contre lui, vient de démissionner. Quant à son directeur général Sylvain Langis, il piaffe d’impatience de quitter son poste en juin prochain.

C’est fou comme le parti est en régression. Depuis que Philippe Couillard l’a malmené et même dénaturé avec son multiculturalisme plus qu’assumé et son incapacité à saisir « l’âme » du parti au passé glorieux.

Philippe Couillard a réussi à donner l’impression à la majorité francophone du Québec qu’elle comptait pour négligeable à ses yeux. D’où le rejet violent des électeurs lors de l’élection d’octobre 2018.

Le PLQ a non seulement perdu des plumes, mais l’opposition le dénature. Comme un poisson hors de l’eau, il étouffe sans le pouvoir.

Recrutement problématique

Ce parti, qui avait toujours attiré des candidats, découvre maintenant que le recrutement pose problème. Des Antoine Atallah qui bousculent les traditions et veulent s’imposer en attirant leurs propres amis en lieu et place de militants moins affamés de gloire ne sont pas à l’évidence les bienvenus. D’où la sortie de scène inévitable du président Atallah.

Comme je l’ai rappelé dans une chronique récente, les candidats à la direction sont peu nombreux et ne méritent guère l’emballement à l’intérieur du parti.

Le statut d’opposition officielle avec aussi peu que 10 % de votes francophones réduit la crédibilité des libéraux. D’autant plus que leurs attaques contre des politiques de la CAQ sont à double tranchant puisque certains projets de loi actuels sont une réponse à l’incurie des libéraux sous la gouverne de Philippe Couillard. Pensons aux 18 000 dossiers d’immigration que les libéraux ont laissé traîner durant des années et à l’ensemble des dossiers en éducation et en santé, héritage des libéraux.

Décidément, le PLQ est tourmenté.