Le Québec déconnecté du monde?

Chaque fois que j’écris au sujet de Trump, plusieurs me rappellent que nous ne sommes pas américains et que les décisions du président ne nous intéressent pas.

C’est oublier que l’ALENA est passé à la trappe et que son substitut négocié à l’arraché, l’accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC pour les intimes) offre moins de souplesse. Le Canada pourrait même être expulsé de l’Accord s’il négociait une entente de libre-échange avec la Chine qui déplairait aux États-Unis.

Comment penser que cela ne concerne pas le Québec qui exporte 71 % de ce qu’il fabrique aux États-Unis ? Bien faiblard le soutien populaire au nouveau pacte, contrairement à l’enthousiasme qui a marqué le déploiement de l’Accord de libre-échange de 1994.

Sommes-nous en repli ?

Médias internationaux

Exigence professionnelle, je lis beaucoup de magazines étrangers. Chaque fois, je déplore que le Québec ne publie pas d’hebdomadaires d’affaires publiques comme Le Point, L’Express, Le Figaro Magazine, Marianne, The Economist, The Spectator, The New Statesman ou Der Spiegel.

En Amérique du Nord, les news magazines comme Time, Newsweek et Maclean’s vivotent alors que les magazines d’affaires publiques européens continuent de séduire avec des sujets audacieux qui dépassent les frontières.

Ils s’intéressent à toutes sortes de sujets : le prix des vases Ming dans les encans, un portrait de Slash, l’ex-guitariste de Guns and Roses, les dernières découvertes au sujet de la ménopause, les élections en Algérie, les propos de « philosophes-rock-stars » comme Michel Onfray, Pascal Bruckner et Bernard Henri-Lévy sur l’actualité et même, dans Le Point de cette semaine, un reportage sur un riche diamantaire mort d’un arrêt cardio-respiratoire pendant une intervention « d’élargissement du pénis ».

Les médias européens couvrent le « retour » de l’antisémitisme, islamiste et traditionnel, 74 ans après l’Holocauste. On aurait pu croire que le massacre de six millions d’hommes, femmes et enfants à une époque où Israël, le pays, n’existait pas, aurait mis un terme à la violence contre les Juifs, mais non.

Nous échappons ici aux pires événements européens — des Juifs français se réfugient à Montréal — mais les attaques antisémites émeuvent peu le Québec qui n’en a que pour « l’islamophobie ». Or, les incidents violents envers les Juifs sont plus nombreux au Québec qu’envers les musulmans.

Magazines d’ici

Alors que le débat sur la laïcité secoue à nouveau le Québec et que le spectre d’une crise économique s’agite à l’horizon, L’actualité, magazine où j’ai travaillé sous le légendaire Jean Paré, présente à la une ce mois-ci le comptable Pierre-Yves McSween, l’auteur de En as-tu vraiment besoin ?

LE sujet du mois ? Vraiment ?

L’actualité demeure un grand magazine, grâce à sa tradition d’excellence, sa talentueuse équipe et à ses prestigieux collaborateurs, mais déconnecté, timide.

Il existe au Québec des publications indépendantes plus éclectiques, mais vous ne les trouverez pas au dépanneur. Plutôt chez le libraire (ou en ligne).

Le magazine québécois Nouveau Projet célèbre son 7e anniversaire. Bravo ! Je pense aussi à L’inconvénient, intelligent depuis 2009, et à la revue Arguments, fondée en 1998, qui se consacre aux idées et aux débats. Sans oublier l’increvable À Bâbord, plus à gauche.

D’accord ou non avec leurs points de vue, ils méritent d’être connus.