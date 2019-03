L’école dans le giron politique

Les recommandations du Conseil supérieur de l’éducation (CSE), à propos de l’abandon du bulletin chiffré et de la moyenne de groupe, ont vite été tablettées par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Ses prédécesseurs en avaient fait tout autant avec un précédent rapport du CSE qui proposait de mettre fin à la ségrégation scolaire. Ces réactions démontrent bien que les ministres de l’Éducation agissent plus en fonction d’impératifs politiques qu’en toute connaissance des avancées de la recherche et des fondements professionnels!

Si plusieurs ont cru que le ministre Roberge s’illustrerait à l’éducation à cause de son expérience dans l’opposition et de son passé professionnel, ils doivent demeurer sur leur appétit jusqu’à présent. Les propos et les décisions récentes du ministre montrent qu’il est guidé par ses préjugés et qu’il agit à l’encontre des données issues de la science.

Les changements de structure, le financement des écoles privées, les bulletins chiffrés, entre autres, ne contribuent pas à la réussite éducative du plus grand nombre d’élèves. Au contraire, ils multiplient les freins et les possibilités d’amélioration de nos réseaux d’éducation au Québec. En ce sens, Roberge est très loin de l’approche réflexive qui a animé Claude Ryan à l’éducation et de la quête de justice sociale et d’innovation qui a caractérisé Paul Gérin-Lajoie lors la création de ce ministère!

Comme enseignant, l’attitude du ministre m’a déçu sans toutefois me surprendre, ayant été confronté dans ma vie professionnelle à de multiples reprises aux aberrations des décisions qui relèvent de la petite politique. Ce ras-le-bol de l’intervention politique inappropriée a d’ailleurs donné lieu à quelques initiatives d’universitaires et d’associations-matières pour sortir l’éducation de l’humeur du moment des politiciens.

Les propositions d’un ordre professionnel pour les enseignants et d’un institut d’excellence, qui ont rencontré principalement la résistance des syndicats d’enseignants, s’inscrivaient dans cette foulée. Avec le recul, on peut toutefois douter de la volonté des politiciens d’aller au bout des ces initiatives et de s’encombrer de garde-fous à leurs propres bêtises. Des rumeurs persistantes laissaient croire qu’on ait même songé à l’abolition du CSE au moment où Sébastien Proulx était titulaire du ministère. Il faut croire que le remplacement de Claude Lessard à la présidence du CSE est venu clore cette réflexion et que le ministre de l’époque a préféré maintenir le CSE, dont il suit très peu les avis, plutôt que d’être confronté aux données probantes d’un institut d’excellence!

Pour ajouter aux malheurs des enseignants, des professionnels et des autres personnels qui se désâment dans le milieu de l’éducation, ils doivent faire face à une ribambelle de pseudo-experts qui ont opinion sur tout et sur rien et qu’on qualifie d’influenceurs. C’est comme si tout un et chacun, sans formation spécifique en éducation, était devenu plus habilité que ceux qui y travaillent et qui sont formés en conséquence.

Comme le ministre Roberge n’est qu’en début de mandat, j’aimerais croire qu’il se laissera guider plus par des données probantes que par ses sentiments dans l’élaboration des politiques publiques en éducation, cependant il ne nous en a pas donné l’air jusqu’à présent!