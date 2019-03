Les cours de sexualité à l’école

Aux parents qui contestent l’enseignement de la sexualité à l’école, je voudrais souligner que n’importe quel enfant est capable de repérer de la pornographie sur internet. La société a changé. Il y a plus d’enfants éveillés et ils le sont beaucoup plus jeunes.

Il est essentiel d’éduquer les jeunes sur une éthique comportementale pour vivre en société, mais ça ne doit pas toucher sa sexualité, puisque la sexualité est la clé d’un jardin secret, privé, le plus privé qui soit, et qui est différent pour chaque humain.

Donner des cours d’éducation sexuelle à des enfants est assez loin de l’instruction traditionnelle habituelle. C’est pourquoi je m’inquiète de la qualité des exécutants qui vont jouer dans le moteur de nos enfants. Et comment jouer dans leur moteur sans leur en demander la clé ? Surtout que pour la première fois dans notre société, cette clé ne sera pas remise à un membre de la famille, mais à un technocrate imposé par l’État.

Un peu de recul me semble s’imposer pour ne pas qu’on se retrouve un jour avec une frange de jeunes qui s’est emmourachée d’une personne âgée parce qu’ils ont cristallisé leurs désirs sur un professeur qui lui-même a sa propre conception de ce qui est bien ou mal en la matière.

Forcer une transition de responsabilité aussi drastique que de la faire passer des parents aux enseignants me semble dangereux dans un domaine aussi déterminant que la sexualité.

Définir la sexualité des enfants et l’encadrer, fleurir ce jardin privé est une responsabilité qui incombe aux parents, pas à des technocrates, aussi diplômés soient-ils.

Réfléchissons avant de donner la clé du moteur d’un enfant à qui que ce soit.

Un vieux avec du vécu

Vous avez peut-être du vécu, mais il vous manque certaines notions de base pour évaluer de la sorte ce que le ministère entend faire avec les cours d’éducation à la sexualité, ce qui n’a rien à voir avec des cours de sexualité. Personne n’a parlé de demander aux enfants de livrer leurs pulsions secrètes, pas plus que d’une initiation à la sexualité. Il s’agit justement de leur donner une éthique comportementale en matière de sexualité pour mieux se comprendre, pour établir des relations affectives respectueuses pour eux-mêmes et pour les autres ainsi que pour développer leur esprit critique, leur bon jugement et leur sens des responsabilités. Des notions de base qui ont pour but ultime de leur apprendre à aborder par la suite leur sexualité de façon saine.