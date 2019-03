«Nous devons être plus constants» - Marc Bergevin

Le Canadien de Montréal est au plus fort de la course aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Est, mais selon son directeur général, Marc Bergevin, il devra afficher un niveau d'intensité plus régulier d'ici la fin de la campagne pour participer aux séries.

«Tous les matchs en ce moment sont importants, a-t-il indiqué lors d'un court point de presse, lundi, en Floride, en marge de la rencontre des directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey [LNH]. À New York et à Detroit, nous avons eu de bons matchs, mais au New Jersey, nous étions à plat et contre Pittsburgh, c'est difficile de revenir dans un match quand tu perds 3 à 0 après cinq minutes.»

«Nous devrons donc être plus constants dans nos performances, parce que ça va se jouer jusqu'à la toute fin pour entrer en séries.»

Bergevin n'a effectué aucune transaction majeure la semaine dernière pour améliorer l'équipe, puisqu’il a bon espoir de voir ce groupe de joueurs aller dans la bonne direction.

«Nous nous sommes rendus où ce que nous sommes aujourd'hui avec ces joueurs et j'ai bon espoir que ça va continuer en ce sens pour les 16 matchs qui restent.»

Une reprise vidéo pour des coups de bâton?

Lors de la rencontre de lundi, les DG de la LNH ont discuté de la possibilité que les arbitres puissent aller voir la reprise vidéo pour les coups de bâton.

Bergevin, lui, aimerait bien que ce règlement soit instauré.

«J'aime ça quand la bonne décision est rendue, a-t-il dit. Dans le hockey d'aujourd'hui, il y a tellement de parité. Tu peux manquer les séries par un ou deux points à cause d'une pénalité qui n'avait pas lieu d'être. Mais bon, ce sera la LNH qui décidera.»