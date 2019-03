[VIDÉO] On a parlé de musique avec le batteur de Disturbed

Vendredi dernier la Place Bell accueillait Disturbed et Three Days Grace, qui assurait la première partie.

L’amphithéâtre affichait complet pour le grand retour du groupe qui n’avait pas mis le pied sur scène depuis 2016 dans la région.

La formation a commencé son spectacle en force avec la première pièce du nouvel album Evolution, Are You Ready.

Un parterre endiablé sautillait de concert sur le rythme de ladite chanson. La voix iconique du chanteur David Drainman est automatiquement venue chercher la foule.

Émotions et nostalgie

Après l’excellente reprise de Land Of Confusion de Genesis, une vidéo nostalgique sur la carrière du groupe est venue mettre la larme à l’œil aux fans.

On pouvait y retrouver des amis toujours vivants, comme James Hetfield de la formation Metallica, Chuck Liddell ex combattant de la UFC, ou même Jonathan Davis du groupe Korn.

S’en ai suivi des images de leurs amis défunt qui était aux prises avec des problèmes de consommation et de dépression comme Chester Bennington de Linkin Park, Dimebag et Vinnie Paul de Pantera, et j’en passe.

Une pluie de lumière Iphone a envahi la Place Bell pour cette portion du spectacle.

Chercher de l'aide

Le groupe s’est ensuite installé sur une scène centrale très intime pour se rapprocher de leurs fans.

David a ensuite demandé à la foule de lever la main pour ceux et celles qui ont déjà souffert de dépression, en nous rappelant que nous ne sommes pas seules et de ne pas avoir peur de demander de l’aide au numéro qui s’est affiché à l’écran.

A Reason To Fight est venue par la suite appuyer le propos.

Cette portion plus sobre du spectacle s’est conclue avec la puissante chanson The Sound Of Silence de Simon & Garfunkel reprise par le groupe sur leur album Immortalized.

Le groupe est ensuite retourner sur leur magnifique scène en forme de faucon millenium ou de plectre, c’est selon.

Au rappel, une madame et sa fille ont été invitées sur la scène pour voir la performance de The Light de plus près, elle pouvait maintenant mourir heureuse selon leurs dires.

Finalement, les fans ont eux droit au gros tube tant attendu Down With The Sickness.