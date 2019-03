Ottawa encadre son utilisation de l'intelligence artificielle

OTTAWA | Les ministères qui ont recours à l’intelligence artificielle ou en ont l’intention devront suivre des règles afin de s’assurer de le faire en tout respect des droits humains, a annoncé le gouvernement fédéral, lundi.

«Nous tentons de balancer cette promesse de l’intelligence artificielle avec les responsabilités fondamentales que le gouvernement et les entreprises ont en matière d’éthique et de reddition de comptes», a déclaré la présidente du Conseil du Trésor, Jane Philpott, à l'occasion d'une journée de discussion entre fonctionnaires et membres de l'industrie.

Pour ce faire, une nouvelle directive présentée par la ministre définit comment des fonctionnaires devront valider et revérifier des procédés opérés par intelligence artificielle (IA). Ce type de technologie est déjà employé par le fédéral dans la prévision de feux de forêt et la cartographie de zones sujettes à des inondations, par exemple.

«Alors que les machines peuvent faire certaines analyses, ce seront ultimement des humains qui s’assureront que les décisions sont appliquées de façon responsable», a souligné Mme Philpott, responsable des projets numériques du gouvernement.

La directive entrera en vigueur le 1er avril et sera mise à jour régulièrement au fur et à mesure que le gouvernement ira de l’avant avec de nouveaux projets d’IA.

L’emploi de l’IA aidera à réduire les arriérés auxquels font face de nombreux ministères et à diminuer les temps d’attente des Canadiens pour recevoir certains services, a fait valoir Mme Philpott.

Ce type de technologie pourra jouer son rôle dans l’enseignement, la promotion et la survie de langues autochtones, a-t-elle également relevé.

Le gouvernement Trudeau a investi 125 millions $ dans une stratégie en matière d’IA et 950 millions $ dans une initiative de supergrappes. Le prochain budget fédéral, qui doit être déposé plus tard en mars, comportera des mesures en matière de développement des compétences en IA, a laissé savoir Mme Philpott en mêlée de presse.