Plus de 2500 postes vacants

Si la pénurie de personnel est largement décriée dans les CHSLD, elle frappe tout autant les ressources intermédiaires du Québec, alors que plus de 2500 postes sont vacants, a appris Le Journal.

« Plus capables »

« On est surpris de l’ampleur », réagit Johanne Pratte, directrice générale de l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ).

« À force d’étirer l’élastique, elles ne sont plus capables », dit-elle.

Les 937 RI du Québec offrent un milieu de vie aux gens qui ne peuvent rester à la maison, mais pour qui le centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) n’est pas la solution. Financées à 100 % par le système public, elles sont gérées par des propriétaires privés ou des organismes à but non lucratif.

Au total, 2514 postes sont à pourvoir dans l’ensemble du réseau, dont 1278 dans les RI qui accueillent 15 usagers et moins. Concrètement, la pénurie équivaut à un employé pour six usagers.

Prêts à tout pour retenir leurs employés, des propriétaires ont mis en place différentes mesures originales (repas gratuits, boni, etc.).

Généralement, les employés sont des femmes, préposées aux bénéficiaires (PAB). Or, le salaire moyen est de 14 $ l’heure à peine, selon l’ARIHQ. Un montant établi en fonction des budgets reçus du gouvernement.

Puisque les salaires dépassent les 20 $ l’heure dans le réseau public de la santé, la rétention des employés est un problème majeur. Et les PAB ont plus de responsabilités dans les RI, dont la gestion des médicaments.

« C’est la pérennité du réseau qui est en danger si on ne bouge pas et qu’on ne trouve pas de solution, dit Mme Pratte. On ne pourra pas répondre aux besoins de la population. »