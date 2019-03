Salon de l’auto: c’est un départ!

Plus de 70 000 visiteurs sont attendus d’ici dimanche au 38e Salon international de l’auto de Québec, qui marie le rêve et les besoins quotidiens.

Lotus Evora 400, RAM Heavy Duty ou Nissan Rogue ? Pièce de collection, outil de travail ou utilitaire familial ? Avec six mois d’hiver, le choix d’un véhicule au Québec est parfois soumis à quelques critères supplémentaires. En 2019, le Salon de l’auto devrait plaire à tous.

Photo Jean-François Desgagnés

« C’est 220 000 pieds carrés d’activités. C’est l’endroit par excellence pour venir s’amuser, venir rêver et se renseigner sur les nouveaux modèles. Quatre cents véhicules à découvrir et des essais routiers gratuits du vendredi au dimanche », affirme le directeur général Charles Drouin.

Ce dernier est également très heureux de présenter la zone antique, la zone de jeux vidéo avec deux simulateurs, le pavillon familial Toyota et ses jeux gonflables, de même que le Pavillon Silverwax avec le retour du constructeur britannique McLaren.

Photo Jean-François Desgagnés

Mercedes exceptionnelle

On présente aussi l’un des deux seuls exemplaires au monde de la Mercedes 170 S Cabriolet 1949.

Une personne sur quatre se déplace pour admirer les voitures de rêve et 30 % des visiteurs sont en processus d’achat.

Photo Jean-François Desgagnés

« Le salon a vraiment pris un virage familial au cours des cinq dernières années. C’était très masculin et maintenant, c’est les familles. On peut vraiment venir passer une journée au complet et s’amuser », dit pour terminer le directeur.

Le 38e Salon international de l’auto de Québec ouvre ses portes mardi matin à 9 h 30 au Centre de foires et au Pavillon de la jeunesse d’ExpoCité.