[VIDÉO] Un carcajou en cavale au Zoo de Saint-Félicien

Un carcajou du Zoo sauvage de Saint-Félicien a pris la poudre d’escampette. C’est la seconde fois qu’un tel incident se produit depuis l’été dernier.

L’animal s’est enfui de son enclos situé dans le secteur de la Forêt mixte dans la nuit de samedi à dimanche.

Selon la direction, le grillage de contention aurait été affaibli par le gel, causant ainsi une rupture de soudures. «L’animal a trouvé la faille pour fuir, dans un espace d’environ six pouces par six pouces», explique Christine Gagnon, directrice de la conservation et de l’éducation au Jardin zoologique.

La femelle carcajou aurait été aperçue à quelques kilomètres du site touristique. Elle n’est pas considérée dangereuse pour l’humain. «Nous tenons à rassurer les familles qui habitent aux alentours. L’animal fuit l’humain, est particulièrement nerveux et est très craintif», poursuit Christine Gagnon.

Autre cas

En août dernier, un carcajou du Zoo a été capturé après une fuite de trois mois. Pendant sa cavale, il s’est promené dans un rayon d’une dizaine de kilomètres entre Saint-Félicien et la localité de La Doré.

