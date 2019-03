Une livraison par drone interceptée près d’un établissement de détention à Montréal

MONTRÉAL – Un drone qui devait possiblement effectuer une livraison dans l’établissement de détention de Rivière-des-Prairies a été intercepté par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dans la nuit de dimanche à lundi.

Ce sont des agents correctionnels qui ont averti le SPVM, vers 1 h, après avoir aperçu un drone survolait l’établissement situé sur l’avenue Armand-Chaput.

Plusieurs policiers ont rapidement quadrillé le secteur avec l’aide d’un maître-chien. En ratissant un boisé non loin du centre de détention, ils ont mis la main au collet de deux hommes.

Ces derniers, âgés de 42 et 38 ans, étaient en possession d’un drone et d’un paquet contenant un cellulaire et des chargeurs. Les enquêteurs croient que l’objectif était de les livrer dans la cour de la prison.

«Est-ce qu’ils ont accompli leur mission en partie, ça reste à voir. Les agents correctionnels sont en train de vérifier l’ensemble du terrain. Selon le protocole, il y aura aussi des fouilles à l’intérieur», a indiqué Daniel Thibodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec qui a été chargée de l’enquête.

Les objets ont été saisis comme pièce à conviction et les deux suspects ont été arrêtés avant d’être relâchés le temps de l’enquête.