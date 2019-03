10 voitures à ne pas manquer au Salon de l'auto de Québec

Alors que la semaine de relâche s’amorce dans la majeure partie de la province, l’industrie automobile est au contraire très occupée. Et l’équipe du Guide de l’auto aussi!

Juste avant de nous tourner vers Genève, où plusieurs grandes premières font déjà amplement saliver, nous avons bien sûr fait un arrêt au Salon de l’auto de Québec 2019, qui ouvre ses portes au public du 5 au 10 mars.

Les trois principales tendances du marché sont bien en vue au Centre de foires: VUS, bolides de performance et voitures électriques. Mais il ne faut pas oublier les best-sellers que sont les camionnettes et un duo de berlines compactes japonaises prêtes à connaître encore plus de succès chez nous.

Voici sans plus tarder un palmarès des 10 nouveautés incontournables à voir sur place, toutes catégories confondues.

Ram Heavy Duty 2019

Guillaume Rivard

Dans la guerre sans merci que se livrent les camionnettes, le nouveau Ram Heavy Duty 2019 possède des armes absolument incroyables, dont un moteur turbodiesel Cummins modifié qui génère 1 000 lb-pi de couple – un sommet dans la catégorie – et peut tirer 35 100 livres.

Hyundai Palisade 2020

Guillaume Rivard

Remplaçant du Santa Fe XL, le nouveau grand VUS à trois rangées de sièges de Hyundai risque de faire très mal à sa concurrence japonaise, américaine et allemande lorsqu’il arrivera en concession cet été. Ne manquez pas notre essai exclusif du Palisade 2020.

Ford Explorer ST 2020

Guillaume Rivard

Un concurrent du Palisade est bien entendu le Ford Explorer, dont la nouvelle génération a été dévoilée en début d’année à Détroit. Il sera éventuellement disponible en version hybride, mais c’est le modèle de performance Explorer ST de 400 chevaux qui est à l’honneur au Salon de l’auto de Québec.

Toyota Supra 2020

Guillaume Rivard

Le retour tant attendu de la Supra sur le marché en excite plusieurs – et avec raison. Cette voiture sport de 335 chevaux fera tourner bien des têtes tant par son style que ses prouesses (0-100 km/h en 4,1 secondes). On parle ici d’une Toyota, rappelons-le. Le prix de la Supra 2020 a maintenant été annoncé; serez-vous acheteur?

Toyota Corolla 2020

Guillaume Rivard

Restons chez Toyota, puisque le constructeur japonais retient l’attention avec plusieurs autres nouveautés, comme le RAV4 et la Prius à rouage intégral. Mais soulignons la Corolla 2020 de nouvelle génération, car cette berline est encore le troisième véhicule le plus vendu au Québec. Et une version hybride s’ajoutera même très bientôt!

McLaren 600LT 2019

Guillaume Rivard

La marque britannique de super voitures sport revient à Québec en présentant cette fois-ci la McLaren 600LT, dernière représentante de la famille Long Tail. Tous les exemplaires sont vendus pour cette bombe qui passe de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes.

Jeep Gladiator 2020

Guillaume Rivard

Bien qu’il s’apparente de très près au Wrangler, le Jeep Gladiator 2020 a été développé comme un camion à part entière. Depuis sa sortie, on rêve à un essai comparatif avec le Chevrolet Colorado ZR2 Bison et le Toyota Tacoma TRD Pro. Voici cinq choses à savoir sur le Gladiator.

Porsche 911 2020

Guillaume Rivard

La huitième génération de la mythique voiture sport allemande a été dévoilée en novembre dernier et nous l’avons récemment mise à l’épreuve sur circuit. Tant au niveau du design que sur le plan technique, Porsche a réussi son pari. Découvrez pourquoi en l’admirant en personne... ou en lisant notre essai de la 911 2020!

Mazda3 2019

Guillaume Rivard

Oui, les voitures ont moins la cote de nos jours, mais comment résister à la sublime Mazda3 2019 entièrement redessinée? Sa beauté et son raffinement impressionnent, que ce soit en format berline ou à hayon. Et rappelons qu’une traction intégrale est maintenant disponible! Cliquez sur le lien pour lire nos premières impressions de conduite.

BMW X7 2019

Guillaume Rivard

Encore un autre gros VUS qui s’ajoute au décor! Le BMW X7 2019 répondra aux besoins des familles bien nanties qui recherchent trois rangées de sièges. De sa calandre imposante à son toit Panorama Sky Lounge à DEL, c’est le luxe tous azimut.