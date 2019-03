FAUVEL, Philippe



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 mars 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Philippe Fauvel, époux de madame Maria Fabiole. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Myriam Fauvel (Jean-Luc Bottreau) et Jean-Philippe Fauvel (Marcelle Simon); ses petits-enfants: Alexandre (Nancy Phaneuf) et J.-Sébastien Bottreau (Stéphanie Racine), Jonathan (Annie Carpentier), Marina (Mathieu Bouchard) et Angela Fauvel; ses arrière-petits-enfants: Didier, Laurent, Olivier et Samuel Bottreau, Gabriel et Olivier Bouchard-Fauvel et Anthony Bouchard; ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Gédéons international au Canada, https://gideons.ca/francais/donate/default.aspx.La famille vous accueillera aule samedi 9 mars de 13h à 15h.