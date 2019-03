PAVY, Raymond



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 27 février 2019, à l'âge de 85 ans est décédé monsieur Raymond Pavy, époux de feu madame Nicole Parant, fils de feu madame Raymonde Doisne et de feu monsieur Marcel Pavy. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation suivra au Parc Commémoratif La Souvenance. Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Annick (feu Alain Pavy), ses cousines et cousins de la famille Genest (Richard, Rosanne, Normand, Robert, Raymond, Céline), de la famille Codère et autres cousines, cousins de la France ainsi que ses bons amis Jerry, Mary Jean, Michel et autres ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.