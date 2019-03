CÔTÉ, Céline Rochette



À l'Hôpital Laval, le 1er mars 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Céline Rochette, épouse de feu monsieur Gérard Côté. Elle était la fille de feu dame Antonia Desrochers et de feu monsieur Félix Rochette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Stéphanie Peika), Mireille, Sylvain (Guylaine Vandal), Hélène (Patrick Tanguay) et Chantal (Vernon Miller); ses petits- enfants: Geneviève, Simon-Pierre, Ariane, Jérémie et Guillaume ainsi que les enfants de Patrick: Marie-Pier et Jean-Philip. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8 , Tél. : 418-682-6387.