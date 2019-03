Apex Legends écrase Fortnite...sur Pornhub

Même si le jeu Apex Legends n’a qu’un mois, l’engouement pour le battle royale se fait sentir un peu partout sur le web.

Plusieurs gamers ont vite déclaré qu’Apex avait le potentiel de détrôner Fortnite. Après tout, il y a déjà 50 millions de joueurs.

La popularité du jeu s’est manifestée à un endroit plutôt inattendu, cependant: sur Pornhub. On dit «inattendu» mais, dans le fond, on connaît tous l’expression «si ça existe, il y a une version porn».

Évidemment, Pornhub s’amuse souvent avec le public en dévoilant ses drôles de statistiques. Cette semaine, le site pornographique a comparé les résultats de recherches de Fortnite et Apex Legends. Le petit nouveau du battle royale score pas mal dans la porn!

Les recherches Apex Legends, et ses sous-catégories telles qu’«Apex Legends Porn» «Apex Legends Hentai» et «Apex Legends Wraith» ont carrément explosé depuis le lancement du jeu. Le 18 février, le site a reçu plus de 350 000 requêtes pour le jeu. Pas mal plus élevé que la moyenne de 151 000 de Fortnite.

Apex Legends devra maintenir une bonne moyenne afin de définitivement écraser Fortnite sur Pornhub, mais pour ça, il faudra que le jeu retienne l’intérêt des gamers.