Brad Marchand, un allié inattendu pour Mitchell Marner?

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Mitchell Marner deviendra joueur autonome avec compensation et un de ses rivaux les plus féroces pourrait lui avoir donné un bon coup de main pour ses prochaines négociations contractuelles.

Le détestable vétéran des Bruins de Boston Brad Marchand a effectivement commenté à sa façon la performance réalisée par Marner, lundi. Celui-ci a récolté trois points face aux Flames de Calgary pour porter à 81 son total de la saison.

AFP

Au terme de la victoire de 6 à 2 des Leafs, le compte Twitter des relations publiques de la Ligue nationale de hockey a rappelé que le patineur de 21 ans était devenu le huitième porte-couleurs de l’histoire du club à atteindre le plateau des 80 points en 66 parties ou moins dans une saison.

«Je suis impatient de voir le prochain contrat de ce jeune homme : 12 millions $ en moyenne par année? On ferait mieux de créer la "Marnerwatch"», a répondu Marchand.

En vertu de son contrat d’entrée, Marner touche 1,744 million $ en 2018-2019, son salaire comptant pour 894 167 $ sur la masse des Leafs. Même si ses coéquipiers John Tavares et Auston Matthews détiennent des pactes de 11 millions $ ou plus par campagne, il devrait logiquement gagner moins qu’eux lors des prochaines années, puisque Toronto a déjà plus de 72 millions $ d’engagés pour la saison prochaine.

«Personne ne va signer une entente à rabais. Et maintenant, vous demandez à Marner d’accepter cela? C’est un non-sens», avait toutefois déclaré son agent Darren Ferris au quotidien «Toronto Star» en février.