Ça prendrait combien de temps passer une Zamboni sur les Grands Lacs?

Quel moment apaisant, celui de la Zamboni lors d’une joute de hockey. C’est technique, c’est beau, c’est zen. Et la glace après le passage de la surfaceuse est si lisse et réfléchissante que c’est en presque triste de retourner la rayer avec nos lames.

Ah, la zamboni...! Le rêve...!

C'est le seul gif de zamboni que je trouve, donc je vais l'utiliser beaucoup.

Mais bon, trève de fantaisie. Posons-nous les vraies questions.

Cet hiver, à cause du vortex polaire, il fait froid. Aux dernières nouvelles, 84% du lac Supérieur est gelé dur. C’est plus que d’habitude. La moyenne de surface gelée du lac Supérieur à la dernière semaine de février est 44%. 40% de plus que d’habite; c’est énorme.

Peut-être même que le lac Supérieur gèlera à 100% au cours des prochains jours. Un événement très rare, qui va probablement influencer notre printemps québécois (mais ça, c’est une autre histoire).

Mais pensons-y. Le lac Supérieur 100% gelé. Ça fait une saudite belle patinoire, ça.

Pas mal plus longue que ça.

Et qui dit patinoire dit justement «ZAMBONI!».

Je vous avais dit qu'il reviendrait.

Ça prendrait combien de temps passer une Zamboni sur le lac Supérieur?

Quelques chiffres avant de se lancer dans les calculs. Considérant que:

Une Zamboni prend en moyenne 7 minutes pour resurfacer une patinoire d’aréna de grandeur standard. (Prenons en compte cette vitesse moyenne, même si, de toute évidence, une Zamboni va plus vite en ligne droite que dans les coins.)

Une patinoire d’aréna de grandeur standard fait 1579 m 2 , soir 0,00158 km 2 .

, soir 0,00158 km . Le lac Supérieur mesure 82 100 km 2 .

. Le lac Supérieur mesure donc 51 962 025 patinoires.

À 7 minutes par patinoires, ça prendrait 363 734 177 minutes pour passer la Zamboni sur le lac Supérieur. C’est l’équivalent de 252 593 jours, donc de 692 années. Sans s’arrêter, sans pause-pipi, sans pause-essence.

692 ans. Presque 700 ans. C’est comme si une Zamboni avait commencé la job en l’an 1327.

Wiiiiiii!

Maintenant qu’on sait ça, ça prendrait combien de temps passer une Zamboni sur les cinq Grands Lacs?

Au total, les cinq Grands Lacs mesurent 244 385 km2, soit l’équivalent de 154 674 051 patinoires.

Selon les mêmes calculs, ça prendrait 2060 ans. La job aurait été débutée en l’an -41, l’année où Marc Antoine et Cléopâtre ont conclu à une alliance.

Ok, ça suffit.

Ça prendrait combien de temps passer une Zamboni sur le lac Saint-Jean?

Le lac Saint-Jean mesure 1041 km2, soit l’équivalent de 658 861 patinoires.

Ça prendrait 8 ans et 9 mois (8,75 années) pour passer la Zamboni sur le lac Saint-Jean.

C’est pas mal moins impressionant, tout d’un coup. Mais c'est quand même un long moment!

