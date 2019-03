Claude Julien menotté

Je connais Claude Julien et je suis convaincu qu’il aurait préféré donner un match à Antti Niemi en fin de semaine, mais il n’avait pas le choix de faire jouer Carey Price contre les Rangers à New York et contre les Penguins à Montréal, vendredi et samedi.

Le problème, c’est que le match contre les Rangers a été très exigeant physiquement et mentalement pour le gardien du Canadien. Il a volé ce match, mais ç’a été plus ardu le lendemain au Centre Bell. Il a accordé trois buts rapides aux Penguins. À partir de là, la côte était trop abrupte.

Le début du deuxième match en 24 heures est justement ce qui est le plus difficile. Mon entraîneur des gardiens Roland Melanson me répétait souvent que la règle d’or était de tenir le coup pendant les 10 premières minutes de jeu, le temps que l’équipe retrouve ses jambes.

Lorsque le deuxième match est corsé, même en fin de troisième période, l’équipe peut carburer à l’adrénaline et aller chercher la victoire, mais avec un retard de deux buts ou plus après une période, ça devient très difficile mentalement et physiquement.

Perte de confiance envers Niemi

Je l’ai déjà dit, Julien n’a plus confiance en Niemi et on réalise aujourd’hui que l’acquisition d’un bon gardien numéro deux comme Keith Kinkaid aurait pu aider le Canadien dans le dernier mois de la saison.

On parle beaucoup de l’attaque massive comme point faible du Canadien, mais le poste de gardien auxiliaire est aussi au banc des accusés.

Le calendrier du Tricolore ne sera pas facile et avec une séquence de trois matchs en quatre jours en Californie, cette semaine, je me demande si Julien fera jouer Niemi. Peut-être à San Jose contre son ancienne équipe ou à Anaheim, en espérant qu’il lui reste une victoire en réserve.

La Californie n’est pas une terre de prédilection pour le Canadien et la dernière victoire du Tricolore à San Jose remonte au 23 novembre 1999 avec un but de Craig Rivet en prolongation. J’étais devant le filet.

La saison du Canadien se jouera possiblement durant ce voyage. Le CH doit offrir du hockey de séries maintenant et trouver le moyen de gagner dans l’Ouest.

Price, Plante et... Primeau ?

On ne sait pas encore si le Canadien participera aux séries éliminatoires, mais on sait que Price (313 victoires) rejoindra et dépassera bientôt Jacques Plante pour le plus grand nombre de victoires dans l’uniforme du Canadien (314). Une question me chicote déjà. Qui sera le successeur de Price ? Cayden Primeau ?

Le Canadien a repêché Price en 2005 lorsque j’avais 29 ans et que j’étais bien en selle comme gardien numéro un. Le Canadien m’a repêché en 1994, quand Patrick Roy avait 29 ans et le Canadien a repêché Cayden Primeau en 2017, lorsque Price avait 29 ans.

Primeau a brillé au Championnat du monde junior avec l’équipe américaine (médaille d’argent) et il excelle avec l’Université Northeastern. Il surprend, mais le Canadien ne l’a pas repêché dans le but d’être le successeur de Price puisqu’ils l’ont choisi en septième ronde.

J’aimerais donc que le Canadien repêche un gardien de premier plan qu’on puisse identifier comme le futur numéro un. Price avait été sélectionné cinquième au total et j’avais été choisi en deuxième ronde. Serge Savard m’avait identifié comme le successeur de Roy. Le plan était clair pour Price et moi.

Je ne suis pas pressé de voir Primeau avec le Rocket, d’autant plus que l’équipe en arrache. Ce n’est pas facile pour ses gardiens. Il lui reste deux saisons dans la NCAA et j’aimerais mieux qu’il débute chez les professionnels dans une bonne équipe.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Beau geste de Price

Carey Price a déjà eu des comportements prêtant à la critique, mais son attitude depuis le début de la saison est exemplaire et on voit qu’il est bien mentalement. Il s’est gagné beaucoup d’admirateurs après la chaleureuse accolade qu’il a donnée la semaine dernière à un jeune garçon de 11 ans, Anderson Whitehead, qui venait de perdre sa mère. C’était vraiment touchant. Son geste était sincère et il l’a fait de bon cœur. Il était même un peu déçu que ça se retrouve sur la place publique. Contrairement à certains joueurs, Price ne fait jamais rien dans le but d’épater la galerie.

Triste journée

J’aimerais exprimer toutes mes condoléances à la famille d’Alec Reid ainsi qu’à toute l’organisation de l’Armada de Blainville-Boisbriand. Quelle tristesse de mourir si jeune, à 18 ans. Je sympathise avec tous ses proches.

Chapeau Ovechkin !

Il semble que mon ami Alex Ovechkin atteigne des plateaux tous les mois. Il est devenu le premier joueur de l’histoire à connaître une 10e saison de 45 buts ou plus. C’est tout simplement incroyable dans le hockey d’aujourd’hui. J’ai encore l’impression que malgré la conquête de la coupe Stanley le printemps dernier, on ne réalise pas à quel point il est un grand hockeyeur. Il est devenu un joueur plus complet et il continue à marquer à un rythme infernal.

Et encore Fleury

Après une brève période plus difficile, Marc-André Fleury a signé deux jeux blancs d’affilée. Il trouve toujours le moyen de s’affirmer. Dire qu’il y a quelques années, on parlait de lui un peu au passé, comme un gardien 1B. J’ai rarement vu un gardien redresser sa carrière de façon aussi spectaculaire.