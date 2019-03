Composer avec la pression

EL SEGUNDO, Californie | Chaque match, c’est la même chose. Les hommes de Claude Julien se présentent à l’aréna avec l’objectif d’ajouter deux points au classement, espérant que les rivaux impliqués dans la course au bal printanier s’enfargent en cours de route.

On le sait, le Canadien n’a pas de marge de manœuvre. S’il veut se qualifier pour les séries éliminatoires, il ne peut commettre l’erreur de s’enliser dans une séquence de défaites.

D’ailleurs, on en a récemment eu un bel exemple. Du 12 janvier au 7 février, le Tricolore a connu une séquence de 8-1-1, le faisant passer du neuvième rang de l’Association de l’Est au troisième rang de la section Atlantique.

Trois semaines plus tard, en raison d’un creux de vague de 2-5-1, il était pratiquement revenu au point de départ.

« Si tu n’aimes pas la pression maintenant, je ne pense pas que tu sois prêt pour les séries, a martelé Paul Byron au représentant du Journal de Montréal. On a la chance d’avoir notre sort entre nos mains. C’est à nous d’en profiter, d’avoir du plaisir et de saisir cette occasion. »

À plusieurs reprises depuis son arrivée à Montréal, Jonathan Drouin répète qu’il ne lit pas les journaux, pas plus qu’il ne regarde les bulletins de nouvelles sportifs. Toutefois, depuis quelque temps, il s’assure de jeter régulièrement un coup d’œil au classement de l’Association de l’Est.

« À ce stade-ci de la saison, je peux le regarder tous les jours, a-t-il admis. On est à cinq semaines de savoir si on va faire les séries ou si on va être en vacances. »