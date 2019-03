Dents en or, yeux de verre, fouet : quels sont les objets les plus perdus dans les voitures Uber?

Montréal est l’une des dix villes canadiennes les plus «tête en l’air», selon un nouveau rapport de la plateforme de réservations de voitures Uber, qui a dévoilé les objets les plus insolites et les plus oubliés par ses clients canadiens en 2018.

«Des yeux en verre aux ukulélés, en passant par de la poutine, au fouet jusqu’aux dents en or, la liste regorge d’autres objets surréalistes», a affirmé Marion Urso, qui s’occupe des communications chez Uber au Canada.

Parmi les dix villes canadiennes où l’entreprise a recensé le plus d’objets perdus, trois d’entre elles se situent dans la Belle province: Montréal, Québec et Gatineau. Elles se retrouvent respectivement aux 4e, 5e et 7e positions du palmarès. La ville de Lethbridge, en Alberta, occupe la première position du classement national.

Plus distraits le week-end

Selon les données du rapport, les clients de la plateforme auraient tendance à perdre plus d’objets le samedi, le dimanche et tard dans la nuit entre 23 h et 1 h du matin.

«En comparant les statistiques quotidiennes, les jours où on a retrouvé le plus d'objets perdus étaient le 1er janvier 2018 et le 29 octobre 2018 - au Nouvel An et durant l’Halloween », peut-on y lire.

Les utilisateurs d’Uber ont aussi plus tendance à oublier une montre le lundi, des écouteurs le mardi, un ordinateur portable le mercredi, des livres le jeudi, un passeport le vendredi, un cellulaire le samedi et des gâteaux le dimanche.

Parmi les oublis les plus fréquents dans les véhicules d'Uber au Canada en 2018, on retrouve les cellulaires, les appareils photo, les portefeuilles, les clés, les sacs, les vêtements et les lunettes.

Les 10 villes canadiennes les plus tête en l’air

Lethbridge, Alberta

Région du Niagara, Ontario

Kitchener-Waterloo, Ontario

Hamilton, Ontario

Gatineau, Québec

Toronto, Ontario

London, Ontario

Edmonton, Alberta

Les 10 articles les plus oubliés du Canada

Téléphone cellulaire

Appareil photo

Portefeuille et porte-monnaie

Clés

Sac à dos/sacs

Vêtements

Lunettes

Écouteurs

Bijoux / montre / maquillage

Bouteille d'eau / thermos

Les objets perdus les plus particuliers