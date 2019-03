Drame du temps des Fêtes

Aînée d’une famille de trois et n’ayant pas eu d’enfants, j’ai toujours été celle qui a ouvert sa porte à tout le monde et mon mari m’a toujours épaulée. On a gardé mes vieux parents jusqu’à leur décès sans rien demander aux deux autres, pris par leur famille et leur travail. Depuis le départ de mon père il y a trois ans, deux ans après ma mère, j’avais continué à recevoir mon frère et ma sœur avec leur famille. Ce n’était jamais agréable parce qu’ils se disputaient tout le temps, mais je m’étais fait un devoir de maintenir la tradition familiale.

Non seulement ils n’appréciaient pas ma générosité, mais mettaient en doute l’égalité du partage. Ils soupçonnaient que j’avais caché une partie du butin. Dès que la chicane a commencé au réveillon cette année, mon mari s’est interposé pour leur demander de s’excuser envers moi. Non seulement ils n’ont pas obtempéré, mais ils lui ont demandé de se taire en lui disant qu’il n’était pas de la famille. Alors là, il a hurlé : « Sacrez-moi tous le camp ! Pis vite à part ça ! » Ce qui fut fait en deux temps trois mouvements, non sans quelques : « Mais voyons R....., te fâche pas comme ça pour rien ! C’était juste une joke ! » Sur le coup, j’étais soulagée. Comme si ça m’avait enlevé un poids des épaules. Mais le lendemain, je ne savais plus quoi faire pour réparer. Mais mon mari m’a interdit de faire quoi que ce soit en me disant : « Laisse-les mijoter. Ils reviendront d’eux-mêmes. » Ils ne sont jamais revenus. Plus le temps passe, moins je sais quoi faire pour raccorder les choses. Je n’en veux pas à mon mari, il a fait pour le mieux. Mais moi, j’ai l’impression d’avoir trahi mes parents.