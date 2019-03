Épreuves libérales

Les libéraux sont dans la tourmente, à Québec comme à Ottawa. De chaque côté de la rivière des Outaouais, les partis libéraux vivent des moments sombres et leurs membres doivent se serrer les coudes.

À Ottawa, une fronde semble s’organiser contre le chef du Parti libéral du Canada (PLC), Justin Trudeau. À Québec, c’est la dérive alors que le Parti libéral du Québec (PLQ) n’a plus ni capitaine, ni second, ni navigateur.

Les crises qui ébranlent

Les deux partis ont bien quelques militants en commun, mais leur nom les rassemble beaucoup plus qu’autre chose. Cependant, il est fort probable que bien des mortels ordinaires confondent les deux organisations.

Le PLC a traversé le désert après le scandale des commandites et le PLQ porte toujours les cicatrices de la pénible commission Charbonneau. Aujourd’hui, tous les deux doivent affronter la tempête et rien n’indique qu’ils arriveront à bon port sans grand heurt.

Ottawa

À Ottawa, Justin Trudeau vient de perdre deux ministres en quelques jours. Des ministres qui claquent la porte en accusant le premier ministre et son entourage d’ingérence politique.

En filigrane, on perçoit aussi un autre message envoyé par Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott. Ensemble, elles personnifiaient une grande partie de ce que Justin Trudeau avait promis d’amener en politique : une plus grande place aux femmes, une importance accordée aux dossiers autochtones, une place i au cabinet pour des élus sans expérience politique préalable. Avec leur départ, le bilan de Justin Trudeau en prend pour son rhume.

Comme si la situation n’était pas assez compliquée, les deux ministres en question entendent demeurer au sein du caucus libéral, même si elles admettent ouvertement ne plus avoir confiance en leur chef ou en son cabinet.

Justin Trudeau et son caucus doivent maintenant décider s’ils gardent des dissidentes dans leurs rangs. Keep your friends close but keep your enemies closer diront certains. Mais ce que tous attendront de savoir, c’est si d’autres démissions vont survenir dans les prochaines semaines. Si c’est le cas, Justin Trudeau n’aura d’autre choix que de conclure qu’un putsch s’organise dans ses rangs, à quelques mois de l’élection générale.

Québec

À Québec, la situation n’est pas beaucoup plus joyeuse.

Le PLQ a mangé l’une des pires dégelées de son histoire lors de l’élection d’octobre dernier et il peine à se relever du tapis.

La reconstruction du parti s’annonce compliquée et l’organisation est ébranlée jusque dans ses tripes. Non seulement le Parti libéral se retrouve-t-il sans chef, mais il n’a plus de directeur général ni de président. Pour les militants, la question se pose : y a-t-il un pilote dans l’avion ?

La bonne nouvelle, c’est que maintenant, l’ardoise est propre. Plus rien ni personne n’empêchera les militants de reprendre le contrôle de leur parti. Déjà, les jeunes libéraux s’activent pour dicter les enjeux qu’ils veulent prioriser à l’avenir et pour réclamer une campagne à la chefferie le plus rapidement possible.

Est-ce que le parti est prêt à remonter la pente ? Est-ce que l’organisation a enfin touché le fond du baril ? Peut-être. Mais tant et aussi longtemps que les forces vives de l’organisation continueront d’espérer le couronnement d’un nouveau chef, arrivé comme un sauveur, je me permets d’en douter. La reconstruction devra passer pas une difficile remise en question et, pour le moment, le Parti libéral du Québec ne semble pas prêt à se regarder en pleine face.