Fleury, leader dans trois départements

Marc-André Fleury a repris le contrôle de la colonne des jeux blancs avec deux coups de pinceau d’affilée contre les Ducks d’Anaheim (34 arrêts) et les Canucks de Vancouver (19 arrêts), pour porter son total à huit. Il mène aussi au chapitre des matchs joués (56) et des victoires (32), mais Andrei Vasilevskiy demeure le favori dans la course au trophée Vézina.

« Flower » a gagné 70 points et quatre rangs dans notre classement hebdomadaire (il est 4e), mais là où le bât blesse pour le Sorellois dans sa quête d’un premier trophée Vézina, c’est au chapitre du taux d’efficacité. À ,911, il flotte à peine au dessus de la moyenne de ,909 et à ce stade-ci de la saison, seul un effondrement de Vasilevskiy pourrait lui donner une chance de passer devant.

Frederik Andersen (2e au classement) et Carey Price (3e) connaissent tous les deux une excellente saison, mais ils ne dominent dans aucune catégorie, ce qui en fait principalement des candidats aux 2e, 3e et 4e rangs. Andersen a gagné 33 points depuis jeudi et Price, seulement huit.

Binnington et le Vézina

Il ne manque que deux matchs au surprenant gardien des Blues de St. Louis Jordan Binnington pour rencontrer le nombre de minutes requises pour faire partie de notre top 30. Il a joué dans 22 matchs et il lui en faut 25 pour devenir candidat au trophée Vézina. Ça sera intéressant de voir le nombre de votes qu’il recevra de la part des directeurs généraux.

La recrue du mois de février dans la LNH a transformé la saison des Blues.

Le « Hamburglar » de 2019 a déjà 5 jeux blancs en 21 matchs et il arbore une rutilante fiche de 15-3-1, 0,933, 1,68, ce qui lui donne un total de 10 277 points, ce qui le placerait au 20e rang dans notre top 30.

Les retours de Crawford et Gibson

Deux excellents gardiens sont revenus de l’infirmerie la semaine dernière : Corey Crawford, des Blackhawks de Chicago, et John Gibson, des Ducks d’Anaheim. Crawford a d’abord battu les Ducks (et leur gardien Ryan Miller) 4 à 3 (32 tirs, 3 buts) et perdu 6 à 3 contre les Kings (25 tirs, 6 buts) en Californie.

Gibson a été moins généreux que Crawford dans deux matchs locaux : une défaite de 3 à 0 (33 tirs, deux buts contre les Golden Knights de Vegas) et une victoire de 2 à 1 (26 tirs, un but) sur l’Avalanche du Colorado.

L’arrêt « plate » de l’année

C’est toujours excitant de voir des arrêts spectaculaires et improbables. On en a vu quelques-uns dans la LNH la semaine dernière, notamment de la part de Carey Price, Louis Domingue et Jonathan Quick.

Toutefois, c’est dommage que le plus bel arrêt technique de l’année risque de sombrer dans l’oubli, et c’est en référence à un bloc d’Anton Khudobin, des Stars de Dallas, contre Filip Forsberg, des Predators de Nashville, le 19 février.

Forsberg a saisi la rondelle derrière le filet à la droite de Khudobin et dans un geste éclair, il l’a mise à plat sur sa lame de bâton et a tenté de la déposer dans le haut du filet du côté gauche.

Dieu sait comment Khudobin a vu l’habile manœuvre de Forsberg dans son dos, mais il est allé coller son épaule sur son poteau gauche et sur la barre horizontale pour exécuter un bloc « plate » qu’on risque de ne plus revoir, sauf dans les écoles de gardiens.

C’eût été le but de l’année, mais le flair de Khudobin a gâché le spectacle. Le Kazakh de 32 ans est l’un des meilleurs seconds de la LNH.

RANG PRÉNOM NOM ÉQUIPE POINTS 1 Andrei Vasilevskiy TBL 10542 2 Frederik Andersen TOR 10503 3 Carey Price MTL 10449 4 Marc-Andre Fleury VEG 10435 5 Robin Lehner NYI 10427 6 Jacob Markstrom VAN 10426 7 Ben Bishop DAL 10410 8 John Gibson ANA 10403 9 Devan Dubnyk MIN 10402 10 Connor Hellebuyck WPG 10381 11 Thomas Greiss NYI 10369 12 Darcy Kuemper ARI 10350 13 Pekka Rinne NSH 10341 14 Jaroslav Halak BOS 10340 15 Tuukka Rask BOS 10337 16 Braden Holtby WSH 10324 17 Semyon Varlamov COL 10320 18 Anton Khudobin DAL 10309 19 Henrik Lundqvist NYR 10292 20 Sergei Bobrovsky CBJ 10276 21 Jimmy Howard DET 10271 22 Matt Murray PIT 10263 23 Mikko Koskinen EDM 10250 24 Carter Hutton BUF 10247 25 Casey DeSmith PIT 10245 26 Curtis McElhinney CAR 10242 27 Craig Anderson OTT 10234 28 David Rittich CGY 10219 29 Martin Jones SJS 10203 30 Juuse Saros NSH 10185

Note sur le classement

Le classement informatisé des gardiens de but présenté par Le Journal utilise la même formule que celle préconisée par le magazine Goalies’World entre 1996 et 2011. Le nombre de matchs joués, le nombre de tirs, la moyenne d’efficacité, la moyenne de buts alloués, les victoires et les jeux blancs font partie de l’équation, chaque statistique ayant un poids différent. Ce classement peut être comparé à ­celui des marqueurs. Plus la saison avance, plus le classement se stabilise.