Formule E : Londres remplace Montréal

La ville de Londres fera de nouveau partie du championnat de Formule E à partir de 2020.

Les organisateurs du championnat ont annoncé qu’ils avaient une entente de plusieurs années avec la capitale anglaise.

La course londonienne se tiendra les 25 et 26 juillet, à peu près à la même date que l’ePrix de Montréal, en 2017. L’événement avait eu lieu les 29 et 30 juillet avant d’être annulé par la mairesse Valérie Plante quelques mois plus tard.

La métropole québécoise devait également organiser des courses en juillet 2018 et 2019.

«Je suis vraiment heureux de faire revenir le championnat de Formule E et les courses électriques au Royaume-Uni», a dit Alejandro Agag, fondateur et président-directeur général de la série, dans un communiqué.

«Tous les championnats de sports automobiles rêvent d'un événement à Londres, c'est ce que nous souhaitions depuis quelques années», a-t-il ajouté.

Les bolides de Formule E avaient déjà arpenté les rues de Londres en 2015 et 2016.

La Ville de Montréal fait l’objet d’une poursuite de 24,8 millions $ pour avoir annulé les courses de 2018 et 2019. La mairesse est aussi poursuivie personnellement dans ce dossier.