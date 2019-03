Fracturation hydraulique: feu rouge pour une entreprise albertaine après un séisme

De plus, Vesta devra fournir à l'organisme toutes ses données sismiques enregistrées depuis avril 2018 et présenter ses plans de fracturation hydraulique d'ici une semaine

L'entreprise a indiqué que personne n'a été blessé et qu'aucune propriété n'a été endommagée lors du séisme. «La sécurité du public, de nos employés et des entrepreneurs est primordiale et Vesta prend cet incident très au sérieux», a-t-elle fait savoir dans une déclaration relayée par la chaine Global News, tout en précisant vouloir collaborer à l'enquête du Régulateur et se plier à ses demandes pour pouvoir reprendre ses activités.