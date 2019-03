Jesperi Kotkaniemi laissé de côté

L'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien, a décidé de laisser de côté Jesperi Kotkaniemi mardi soir, face aux Kings de Los Angeles.

L'attaquant Jordan Weal prendra sa place dans la formation et disputera ainsi son premier match dans l'uniforme du Tricolore. Julien a expliqué sa décision en disant que Kotkaniemi semblait fatigué mentalement et physiquement, et qu'un repos allait lui faire du bien.

Par ailleurs, Carey Price sera devant le filet des siens, lui qui avait raté l'entraînement de la veille à cause d'un virus.

Les hommes de Julien tenteront de faire oublier leur défaite de 5 à 1 subie aux mains des Penguins de Pittsburgh, samedi soir à Montréal.

Les Kings, de leur côté, voudront bâtir sur leur victoire de 6 à 3 obtenue face aux Blackhawks de Chicago.