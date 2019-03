Kourtney Kardashian en couple avec un membre de Blink-182?

Cette semaine, les gens se sont un peu tannés de toute l'histoire entourant Tristan Thompson, Khloé Kardashian et Jordyn Woods et ont plutôt tourné leur attention sur la vie sentimentale d'une autre Kardashian : Kourtney.

C'est que l'aînée du clan semble s'être rapprochée d'un certain musicien du groupe pop-punk Blink-182, le batteur Travis Barker. La paire a été vue à plusieurs reprises au restaurant et faisant les courses, soulevant des soupçons d'une possible liaison.

Kourtney Kardashian et Travis Barker passent une soirée ensemble à Malibu https://t.co/Au7C0PioYv pic.twitter.com/Xe3mZo3MVm — E! France (@eonlineFR) 19 février 2019

Selon certains rapports, Kourtney et Travis ont toujours été bons amis (on a même déjà pu le voir dans un épisode de Keeping Up With The Kardashian), mais lors des derniers mois la nature de leur relation aurait changé... À suivre!

New post (Travis Barker Is A True Gentleman To Rumored Girlfriend Kourtney Kardashian) has been published on Hip Hot Hollywood - https://t.co/AnzJSjtQyj pic.twitter.com/yvRoQMwSak — Hip Hot Hollywood (@hiphothollywood) 8 novembre 2018

On se souvient que la dernière relation confirmée de Kourtney Kardashian était avec le mannequin Younes Bendjima. Leur union avait fait couler beaucoup d'encre à cause des crisettes de jalousie du jeune homme qu'il faisait souvent publiquement, sur les réseaux sociaux. Kourtney Kardashian est maman de trois enfants avec Scott Disick : Penelope, Mason et Reign.