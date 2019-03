La famille d’un défunt n’a pas nécessairement tort

Tu sembles toujours tenir pour acquis que lorsqu’un veuf s’amourache d’une veuve, il a raison de lui donner son héritage, et que ses enfants ont tort de s’en plaindre. C’est ce qui ressort de ta réponse à « fille déshéritée » de ce matin. Mon père a épousé une mante religieuse qui en était à son quatrième mariage et qui a fait en sorte que le bien qu’il possédait passe à ses propres enfants, puisque c’est elle qui a hérité et qu’elle est morte un an plus tard. Elle ne nous a jamais aimés et nous a spoliés. Et pour ça, on lui en voudra à jamais !