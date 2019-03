L’appel du Sud: 10 maillots à mettre dans la valise

Avec l’hiver qui n’en finit plus, difficile de ne pas succomber à l’idée de s’envoler vers un pays plus chaud. Pour les chanceuses qui prendront l’avion dans les prochaines semaines, on a repéré de beaux maillots prêts à emporter. Pour les autres, on continue de rêver et on s’équipe pour mieux profiter de l’hiver.

Comme dans les collections de prêt-à-porter, on remarque un engouement pour la coupe asymétrique une épaule autant dans le deux pièces que le maillot une pièce. On s’inspire des surfeuses avec des hauts de maillots triangles, à col haut ou encore qui ont la coupe de bralettes. La culotte va du petit bikini à la culotte haute quasi rétro et elle est souvent garnie de découpes et de bandelettes. On suit la tendance avec des imprimés tropicaux, le carreau vichy, l’imprimé animalier et les imprimés graphiques. On voit aussi une tendance au minimalisme avec des tissus unis et des couleurs neutres, allant du beige « nude », rose poudré, lilas, vert menthe jusqu’au blanc immaculé. Enfin, le maillot une pièce, longtemps boudé, fait un retour en force avec des coupes à la fois séduisantes et classe.

Bon voyage !

Minimaliste

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Artistique

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Marque montréalaise

Photo courtoisie

Jaune soleil

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Imprimé animalier

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Rouge feu

Photo courtoisie

Carreaux vichy

Photo courtoisie

Pastels

Photo courtoisie

Asymétrie

Photo courtoisie

Designer québécois