Lavallée prend les choses en main

Naomi Lavallée n’avait pas l’intention de laisser filer l’occasion de remporter un premier titre provincial avec le club de basketball féminin du Rouge et Or de l’Université Laval.

La joueuse de cinquième année a brillé lors de la finale contre Concordia, inscrivant 17 points tout en pigeant cinq rebonds, guidant les Lavalloises vers un gain de 77-55 samedi, et surtout, vers une première bannière du RSEQ depuis 2011.

Pas de doute, la troupe de Guillaume Giroux attaquera le championnat canadien en pleine confiance.

« Ça a fini sur une très bonne note, je ne pouvais pas être plus heureuse, mais dès le lendemain, on pensait à autre chose et on ne parlait plus de la finale. On avait un entraînement et ça nous a remis à terre assez rapidement », a expliqué Lavallée, alors qu’elle s’apprêtait à embarquer dans le train vers Toronto en compagnie de ses partenaires, mardi.

L’étudiante en sciences de la consommation s’attendait à jouer un rôle crucial dans les deux matchs éliminatoires du Rouge et Or.

Avant sa victoire au match ultime, Laval l’avait remporté 68-63 contre l’UQAM.

« L’autre équipe se prépare à jouer contre Laval avec les quatre filles du cinq partant qui ont reçu des honneurs, dont Sarah-Jane Marois, la joueuse par excellence. Je savais donc que ça allait se diriger vers moi. Les tirs libres, on m’a mis beaucoup en confiance à prendre ces tirs et à avoir ces responsabilités », a souligné l’ailière.

Une équipe plus imposante

Qu’est-ce qui a permis à l’équipe de mettre fin à sa guigne en séries ?

Si le talent de cette édition 2018-2019 est indéniable, il y a un autre facteur qui a favorisé les succès du Rouge et Or, estime Lavallée.

« Par les années passées, on manquait de grandeur. Ce n’était pas un secret et les autres équipes le voyaient et l’exploitaient à leur avantage. Ça tue le désavantage avec Khaleann [Caron-Goudreau, 6’03’’]. C’était une vengeance personnelle pour nous de finir en grand. »

« Très gros défi »

Demain, sur le terrain de l’Université Ryerson de Toronto, les Québécoises se frotteront au club hôte qui a fini troisième (17-6) dans la conférence Ontario Est en lever de rideau du championnat canadien.

« On se concentre uniquement sur Ryerson, car si tu ne gagnes pas le premier match, tu ne peux pas toucher à une médaille. Ce sera un très gros défi pour nous et on est prêtes [...] À travers les années, on a joué contre toutes les équipes au Canada. On sait à quoi s’en tenir », a mentionné Lavallée.

3 Étoiles du Rouge et Or

1. Naomi Lavallée

Photo Mathieu Belanger

Basketball

Sc. de la consommation

Elle a connu le match de sa carrière lors de la finale du RSEQ remportée par le Rouge et Or, grâce à 17 points (7 en 10 du plancher), 5 rebonds, une assistance et un vol de ballon.

2. Wassim Chaouki

Photo Mathieu Belanger

Soccer

Adm. des affaires

Il a donné la victoire au Rouge et Or samedi contre l’ÉTS grâce à son sixième but de la saison, un sommet du RSEQ, à la 88e minute qui brisait une impasse de 0-0.

3. Sarah-Jane Marois

Photo Mathieu Belanger

Basketball

Maîtrise en Économie

La joueuse par excellence au Québec a joué un rôle très important dans les victoires en demi-finale (16 points) et en finale (18 points) du RSEQ, contribuant au 1er titre provincial du Rouge et Or en huit ans.

Performances dignes de mention

Alexandre Fortin

Ski alpin

Cours compensateur

Aux Universiades de Krasnoyarsk, en Russie, le skieur du Rouge et Or a complété l’épreuve du super géant en 45e position parmi les 63 participants.

Marianne Scherrer

Ski de fond

Design de produit

La fondeuse du Rouge et Or a terminé au 56e rang du 5 km classique des Universiades de Krasnoyarsk, en Russie, alors que 63 étudiants-athlètes prenaient le départ.

Aaron Fahey

Ski de fond

Doctorat en Médecine

Aux Universiades de Krasnoyarsk, en Russie, le membre du Rouge et Or a terminé en 78e position parmi les 87 fondeurs qui ont pris le départ du 10 km individuel classique.

Hugo Chapoutot

Tennis

Maîtrise en Économie

Il est demeuré invaincu en simple à la suite d’une victoire de 6-0/6-1 contre l’ÉTS, portant sa fiche à 4 victoires, 0 défaite, depuis le début de la saison.

Heikel Jarras

Soccer

Bac. en statistiques

La recrue a été choisie joueur de la rencontre du côté du Rouge et Or samedi, dans un gain de 1-0 contre l’ÉTS.

— Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

