Le Drakkar rend visite à sa «bête noire»

Le Drakkar de Baie-Comeau subira un très bon test sur la route, mercredi soir, lorsqu’il rendra visite à sa « bête noire », les Voltigeurs de Drummondville, sur la glace du Centre Marcel-Dionne.

Impliqués dans leur dernier long voyage du calendrier régulier, les membres de l’équipage tenteront à nouveau de casser la glace face à des rivaux victorieux dans les trois premiers duels entre les deux clubs cette saison.

Les patineurs du Centre-du-Québec, qui pourront compter sur le retour au jeu de l’attaquant Maxime Comtois (absent en raison d’une suspension de trois parties), ont inscrit des gains de 7-1, 4-3 (en prolongation) et 6-3 face aux Nord-Côtiers.

« C’est correct d’avoir beaucoup de respect pour les Voltigeurs, qui forment une excellente équipe de hockey. D’un autre côté, il ne faut pas les regarder aller non plus et il va falloir se mettre à la page dès le départ », a commenté le pilote Martin Bernard.

L’entraîneur-chef a reconnu que ses hommes avaient mis du temps à se mettre en marche lors de la confrontation précédente « Avec six parties à disputer, nous sommes déjà en mode séries et c’est pourquoi il faudra commencer le match en même temps qu’eux », a imagé le dirigeant.

Même si son club a échappé un point précieux (revers en fusillade) lors de la dernière sortie face aux Remparts de Québec, Bernard voit des signes positifs dans le rendement de sa troupe.

« Après un petit passage à vide, l’équipe s’est mieux comportée avec des bons matchs sur la route et à la maison. La constance est meilleure d’où l’importance de s’impliquer à fond pendant 60 minutes. »

En bref

Aucun changement n’est prévu dans l’alignement du Drakkar, qui fera de nouveau confiance au gardien de but Alex D’Orio...Après cette escale à Drummondville, le navire complétera son périple à Shawinigan, vendredi et samedi...La LHJMQ a fait connaître la liste des 18 candidats au trophée Marcel-Robert attribué au meilleur joueur-étudiant dans le circuit Courteau...Le capitaine Gabriel Fortier représentera le Drakkar. Son homologue Nicolas Guay en fera autant pour les Voltigeurs.