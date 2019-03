Le triomphe de l’incompétence

Prenons une petite pause de l’«affaire» SNC-Lavalin-Wilson-Raybould-Philpott et parlons vraie vie.

Vous me voyez peut-être venir. Parlons déneigement et déglaçage erratiques à travers la ville de Montréal. (Oui, je sais, le problème existe ailleurs, mais comme disent les Anglais, deux mauvaises situations n’en font pas une bonne pour autant.)

Nul besoin de revenir sur l’évidence. Cet hiver est le deuxième en ligne où les Montréalais sont aux prises avec des trottoirs mal déglacés ou pas déglacés du tout.

Les trottoirs ne sont pourtant pas des patinoires municipales. Les citoyens, à mobilité réduite ou non, âgés ou non, sont en droit de s’attendre à pouvoir se déplacer en toute sécurité dans les jours suivant l’apparition de glace.

C’est une question de santé publique. Le nombre de chutes n’augmentent sûrement pas pour rien. Or, la mairesse Valérie Plante, passe son temps à changer de discours sur le sujet.

Un jour, elle admet qu’il y a un problème et se limite à semoncer les maires d’arrondissement. Un autre, elle blâme l’«hiver» et se plaint que Montréal sert de «punching bag» /sic/ aux citoyens qui sont tannés de l’hiver.

Gare à l’arrogance envers les Montréalais. Ignorer trop longtemps leurs doléances fondées n’est jamais une bonne idée. L’arrogance criante de l’ex-maire Denis Coderre tout au long de la saga de la Formule E a d’ailleurs fortement contribué à lui faire perdre le pouvoir après un mandat seulement.

Sûrement une leçon à méditer pour Projet Montréal. D’autant plus qu’il est question ici de sécurité et de santé publiques.

Dans les faits, déglacer les trottoirs – ce n’est quand même pas l’équivalent d’aller sur Mars -, fait partie des services de base auxquels les citoyens s’attendent avec raison de leur municipalité. Que cela relève des arrondissements ou de la ville-centre n’y change rien sur le fond des choses.

Les citoyens ne demandent tout de même pas à leurs élus municipaux de trouver le remède contre le cancer ou d’éradiquer la faim et la pauvreté sur la planète.

Ils leur demandent simplement de s’acquitter de leurs responsabilités avec compétence et diligence. Ce qui n’est pas le cas dans ce «dossier»-ci.

Parlant d’incompétence, le reportage du Journal sur l’enfer désorganisé et dangereux des déneigeurs privés sévissant dans les rues de Montréal est carrément choquant et épeurant.

En plus d’une formation déficiente ou absente, on y rapporte que «des déneigeurs montréalais sont nombreux à travailler durant plus de 15 heures en ligne et sans formation adéquate. Ils deviennent, de leur propre aveu, de véritables dangers publics.»

Je répète : des «dangers publics» !

D’où l’augmentation des accidents impliquant des camions de déneigement. Bref, là aussi, la sécurité et la santé publiques des Montréalais sont mises en danger.

La mairesse Valérie Plante se dit maintenant «préoccupée» par la situation. La belle affaire. Mais pourquoi ne pas avoir agi avant que les médias ne s’emparent de l’histoire? Pourquoi les maires précédents ne l’ont pas fait non plus?

Dans plusieurs domaines, on le sait, c’est le triomphe de l’incompétence.

Désolée, mais ce n’est pas une raison pour l’accepter comme une bande abattue de moutons bien tondus.