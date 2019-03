Les notes et les petits lapins

Car si tu as 60 et que ton voisin de classe a 90, eh bien, ça veut dire que ton voisin de classe est meilleur que toi.

Ça me fait penser à l’année où j’ai décidé, je ne sais pour quelle raison, peut-être pour épater les filles – quand un gars de 13 ans fait quelque chose, c’est toujours pour épater les filles, soyons sérieux, c’est comme ça depuis que le monde est monde –, j’ai décidé, bref, de me joindre à une équipe de hockey.

Vous savez quoi ? Le fait de me donner un trophée, même si j’étais poche et que j’avais passé la saison à réchauffer le banc, m’a plus humilié que s’ils avaient décidé de ne pas m’en donner.

Un tel est plus beau, un tel est plus fort, un tel est plus performant à la job, un tel est plus riche, un tel est plus sympathique, un tel baise mieux...