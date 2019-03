Les travailleurs syndiqués d'ABI voteront sur l'offre patronale lundi

BÉCANCOUR – Les employés en lock-out de l'Aluminerie de Bécancour (ABI) se réuniront lundi prochain pour évaluer et voter sur l'offre présentée par l'employeur lundi dernier.

Par communiqué, le syndicat des Métallos, qui représente les 1030 travailleurs en lock-out, a indiqué que ceux-ci se réuniront en assemblée générale dès 13 h pour pouvoir se prononcer sur l'offre, qui comprend trois conventions collectives ainsi qu’un protocole de retour au travail.

Lundi, la direction d'ABI a indiqué que sa proposition comprend des offres de salaire minimales de 2,55 % par année sur six ans, une réorganisation du travail en fonction de l'ancienneté et l'assurance qu'il n'y aura pas de mises à pied et que tous les employés en lock-out pourront réintégrer leur poste.

Selon le président de la section locale 9700, Clément Masse, la proposition patronale ressemble beaucoup à celle qui était sur la table lorsque les négociations entre patrons et syndicat ont achoppé à la mi-février.

«Pour ce qui est du contenu des conventions collectives, cela reprend essentiellement le compte rendu de négociations dont nos membres ont pris connaissance lors de la dernière assemblée générale, a expliqué M. Masse.. Par souci de transparence, l’exécutif syndical a choisi de soumettre l’offre patronale en question au scrutin secret.»

Le syndicaliste a aussi déploré que l'employeur propose une offre englobant les trois conventions collectives, une mesure qu'il qualifie de «coup de force».

Les syndiqués d’ABI sont en lock-out depuis janvier 2018.