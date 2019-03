L’intérêt pour la voiture électrique en hausse

« C’est en évolution au Québec, c’est indéniable. En 2017, on comptait 22 000 véhicules électriques et 39 175 en 2018. Il y a vraiment une croissance », explique Charles Drouin, directeur général de l’événement. Quelque cinq millions de véhicules se retrouvent actuellement sur les routes et 1,5 million d’entre eux ont plus de 11 ans.