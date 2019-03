Michael Jackson demeure sur les listes de Spotify et Apple Music

R. Kelly, c’est non. Mais Michael Jackson, c’est oui. Du moins pour le moment.

Malgré les troublantes accusations de pédophilie qui ont refait surface dans le documentaire Leaving Neverland, présenté en deux parties à HBO dimanche et lundi, les chansons de Michael Jackson demeurent sur les listes de lecture concoctées par les principales plateformes musicales d’écoute en ligne, dont Apple Music et Spotify, rapporte The Wrap.

À l’inverse, la musique de R. Kelly a été évincée des listes de lecture des deux services d’écoute lorsque de nouvelles accusations d’agression sexuelle, notamment contre des mineures, ont été portées contre le chanteur R&B.

Jusqu’à maintenant, ni Apple Music ni Spotify n’ont commenté le dossier de Michael Jackson.

Au Québec, les stations de Cogeco CKOI et Rythme ont décidé de boycotter les chansons du roi de la pop. La station anglophone The Beat a aussi suivi le mouvement.