Mulroney confiant de voir la fin des tarifs américains

OTTAWA – L’ex-premier ministre Brian Mulroney fait preuve d’optimisme quant à la levée prochaine des tarifs américains sur l’acier et l’aluminium et la ratification du nouvel accord de libre-échange.

«Je suis absolument confiant que les tarifs seront enlevés», a avancé M. Mulroney mardi alors qu’il était de passage dans la capitale fédérale.

Une entente entre la Chine et Washington approche «à pas de géants», estime celui qui a conseillé le gouvernement Trudeau durant la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Une fois cette étape franchie, les tarifs seront selon lui éliminés et l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) pourra alors amorcer sa «progression lente» au Congrès américain.

Le Canada et le Mexique ont averti Washington qu’une ratification de l’AEUMC serait difficile, voire impossible, tant et aussi longtemps que les tarifs sur leurs exportations d’acier et d’aluminium seraient en vigueur.

Le conseiller économique du président américain, Larry Kudlow, a assuré la semaine dernière que l’administration Trump travaillait fort «pour régler ce problème».

Washington a frappé le Canada de surtaxes de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium au printemps dernier. Ottawa a répliqué avec des tarifs similaires, ainsi qu'en ajoutant des droits de douane de 10 % sur une foule de produits.

Bien que l’AEUMC ait ensuite été conclu à l'automne, les tarifs demeurent toujours en place.

M. Mulroney reconnaît que la renégociation de l'ALENA n’a pas été facile, mais il est convaincu que le président américain finira par baisser la garde sur la question des tarifs.

«Regardez ce qui se passe avec les cultivateurs dans le Midwest. Ils sont enragés. Ils sont en train de perdre leurs terrains, leurs fermes. Alors il va être obligé de changer son fusil d’épaule rapidement.»

Un envoyé spécial en Chine

Un dossier certainement délicat avec un partenaire commercial du Canada est celui des relations tendues avec Pékin, relève l’ex-premier ministre.

Il manque au gouvernement Trudeau un interlocuteur sur le terrain pour dénouer l’impasse diplomatique, «quelqu’un qui n’est pas du gouvernement, qui connaît très bien la Chine et qui est respecté là-bas».

Ce représentant, qui serait chargé de rebâtir graduellement les ponts de façon informelle, pourrait n’être nul autre que l’ex-premier ministre Jean Chrétien, a suggéré M. Mulroney.

«Jean Chrétien – Dieu sait qu’il n’est pas un de mes amis intimes – connaît très bien les Chinois. Il a travaillé là pendant 20 ans et vice versa», a-t-il ajouté.